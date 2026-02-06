Revolut вече е най-използваната банка в наша съседка

През 2024 г. с карти Revolut са извършени над 1 милиард транзакции

Revolut Bank се утвърди като най-голямата банка в Румъния по брой картодържатели и е близо до границата от 5 милиона клиенти в този сегмент, сочат данни на Economica.net. По този показател дигиталната банка вече изпреварва традиционните играчи на местния пазар, предава Romania Insider.

Снимка: Getty Images / iStock

Revolut излиза пред Banca Transilvania – водещата банка в страната по размер на активите, която е издала около 4,6 милиона активни банкови карти. В същото време Revolut Bank отчита близо 4,9 милиона потребители на карти, което я поставя на първо място в Румъния по този критерий.

Според последните годишни данни на дигиталната банка, през 2024 г. с карти Revolut са извършени над 1 милиард транзакции. Очакванията са през 2025 г. броят на плащанията и преводите да нарасне значително, което допълнително да затвърди позициите на компанията на румънския пазар.

Британската финтех компания Revolut, която има около 70 милиона клиенти на дребно в 40 държави по света, навлиза в Румъния през май 2018 г., три години след глобалното си стартиране. Първоначално приложението се използва основно за незабавни peer-to-peer преводи и валутен обмен.

Впоследствие Revolut бързо разширява портфолиото си, като добавя банкови сметки за разплащания, мигновени парични преводи, потребителски кредити, спестовни продукти и инвестиционни услуги, превръщайки се във водеща дигитална банкова платформа в страната.

Днес Revolut оперира в Румъния като клон на лицензираната в Литва Revolut Bank UAB, която е под надзора на Европейската централна банка и Банката на Литва. Компанията има силни позиции и в България, където по нейни данни клиентите вече са около 1,2 милиона. След инвестиция от подразделение на NVIDIA оценката на Revolut достигна 75 милиарда долара.

