БГ Бизнес Спестяванията на българите в банки достигат 43,5% от БВП

Спестяванията на българите в банки достигат 43,5% от БВП

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Депозитите на домакинствата у нас нарастват

Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 12,7% на годишна база до 95,417 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ), цитирани от БТА. За сравнение, към края на същия месец на предходната 2024 година обемът на депозитите на домакинствата (и НТООД) достигаше 84,631 млрд. лева или близо 11 млрд. лева по-малко спрямо настоящия резултат.

Темпът на растеж също се ускорява спрямо юли 2025 г., когато годишният прираст беше 12,2%. Депозитите на домакинствата вече съставляват 43,5% от прогнозния БВП.

Нефинансов бизнес: депозитите достигат 49,173 млрд. лв. (22,4% от БВП), което е ръст от 9,9% на годишна база.

Финансови предприятия: депозитите възлизат на 3,989 млрд. лв. (1,8% от БВП), с ръст от 13,9% годишно.

От заплата до заплата: Защо не можем да спестяваме?

Общо за неправителствения сектор

Депозитите на неправителствения сектор нарастват с 11,8% на годишна база и достигат 148,579 млрд. лв. към края на август 2025 г., или 67,7% от БВП.

Една от основните причини за ускоряването на спестяванията е предстоящото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., припомня БТА.

