Охлюви за 90 000 евро са откраднати от френска ферма

Ядливите охлюви са традиционен френски деликатес, приготвян най-често с чесново масло или вино

Ферма във Франция бе ограбена, като са откраднати охлюви на стойност 90 000 евро. Става дума за стопанството L'Escargot Des Grands Crus в Бузи, близо до Реймс, което снабдява гурме ресторанти.

Снимка: Getty Images / iStock

Фермата съобщи, че целият ѝ запас от пресни и замразени охлюви е бил задигнат. Стопаните определиха ситуацията като „истински удар“ непосредствено преди празничния сезон. Според Franceinfo крадците са проникнали през нощта срещу понеделник, като първо са прерязали оградата, а след това са влезли в стопанските постройки. Жалбата до полицията е подадена няколко дни по-късно, предава ВВС.

Докато органите на реда разследват, фермата се опитва да възстанови запасите си, за да изпълни заявките на клиентите в края на годината. Ядливите охлюви – ескарготи – са традиционен френски деликатес, приготвян най-често с чесново масло или вино и сервиран извън черупката. Продажбите им във Франция обикновено скачат през декември, когато хората се подготвят за коледните и новогодишните празници.

В изявление от четвъртък L'Escargot Des Grands Crus призна, че това е последното нещо, което са очаквали да обявят в навечерието на празниците.Според Franceinfo стопанството доставя охлюви на реномирани ресторанти, включително Les Crayères в Реймс, отличен със звезда „Мишлен“, както и на магазини за деликатеси и частни клиенти. Снимки от мястото след кражбата разкриват почти напълно изпразнени рафтове и хладилници, лишени от продукти от охлюви.

Управителят Жан-Матьо Доверн заяви пред медията, че „цяла секция готови продукти“ е изчезнала от магазина, докато суровите материали са били откраднати от лабораторията. „Това бяха запасите ми за края на годината… Имахме точно толкова, колкото ни трябваше, за да преминем празниците без притеснения“, допълни той.

