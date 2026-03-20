Ограбиха фабрика на Prada, откраднати са обувки за стотици хиляди

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
През годините актьорът е имал няколко забележителни имения
Бандата е нахлула във фабриката рано сутринта
Група от шест или седем души извършиха голям обир вчера във фабриката на Prada в градчето Доло, недалеч от Венеция.
Крадците откраднали стотици дизайнерски обувки на обща стойност няколкостотин хиляди евро, съобщиха източници.
Според първоначалните съобщения бандата е нахлула във фабриката около четири часа сутринта и е използвала крадени автомобили и микробуси, за да блокира достъпа на охраната и полицията, съобщи Ansa.
Заради това карабинерите е трябвало да стигнат до фабриката пеша.
Междувременно разследващите са получили записи от камери за наблюдение, за да могат да идентифицират извършителите.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През годините актьорът е имал няколко забележителни имения
Прекият ръководител не е единственият, който отговаря за повишението ви
През 1968 г. печели първата от шест поредни титли в професионалното карате в средна категория, а след това получава и ролята във филма „Пътят на дракона“