Ограбиха фабрика на Prada, откраднати са обувки за стотици хиляди

Бандата е нахлула във фабриката рано сутринта

Група от шест или седем души извършиха голям обир вчера във фабриката на Prada в градчето Доло, недалеч от Венеция.

Крадците откраднали стотици дизайнерски обувки на обща стойност няколкостотин хиляди евро, съобщиха източници.

Според първоначалните съобщения бандата е нахлула във фабриката около четири часа сутринта и е използвала крадени автомобили и микробуси, за да блокира достъпа на охраната и полицията, съобщи Ansa.

Заради това карабинерите е трябвало да стигнат до фабриката пеша.

Междувременно разследващите са получили записи от камери за наблюдение, за да могат да идентифицират извършителите.

