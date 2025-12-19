Официално: TikTok отделя американското си подразделение с група инвеститори от САЩ

Сделката е подкрепена от президента Доналд Тръмп

TikTok подписа споразумение за отделяне на американските си активи с група предимно американски инвеститори, съобщи главният изпълнителен директор на компанията Шу Чу в меморандум до служителите. Сделката, подкрепена от президента Доналд Тръмп, предвижда създаването на ново юридическо лице, което да поеме контрола върху дейността на приложението в Съединените щати, предава CNN.

Снимка: Reuters

Макар транзакцията все още да не е окончателно приключена, тя представлява важна стъпка към гарантиране на дългосрочното присъствие на TikTok на американския пазар. Ходът следва закон, приет миналата година, който изискваше американската версия на приложението да бъде отделена от компанията майка ByteDance или да бъде забранена в САЩ. Тръмп неколкократно отложи прилагането на закона, докато се търсеше решение за прехвърляне на контрола към американска собственост.

В меморандума си Чу заявява, че подписаните споразумения с инвеститорите ще доведат до създаването на съвместно предприятие TikTok US, което ще позволи на над 170 милиона американски потребители да продължат да използват платформата като част от глобалната ѝ общност. Точността на документа беше потвърдена от запознат с компанията източник, а новината първоначално беше съобщена от Axios. TikTok отказа официален коментар.

Съгласно условията на сделката, новото съвместно дружество ще контролира американското приложение, като 50% от него ще бъдат притежавани от консорциум, включващ Oracle, Silver Lake и подкрепяната от ОАЕ инвестиционна компания MGX. Над 30% ще бъдат собственост на филиали на съществуващи инвеститори в ByteDance, а 19,9% ще останат за самата ByteDance. Чу уточни, че остава допълнителна работа по финализирането, но страните се стремят сделката да бъде приключена до 22 януари 2026 г.

Новото юридическо лице ще преобучи алгоритъма на TikTok, използвайки данни от американски потребители, като Oracle ще отговаря за съхранението на тези данни. Съвместното предприятие ще поеме и модерирането на съдържанието за САЩ, докато глобалната структура на TikTok, контролирана от ByteDance, ще продължи да управлява електронната търговия, рекламата и маркетинга. Очаква се сделката да изисква одобрение от китайските власти и регулаторите в двете страни, като Пекин все още не е потвърдил официално съгласието си, въпреки уверенията на Тръмп.

