Държавната петролна компания на Бахрейн обяви форсмажор

Компанията уверява, че пазара в Бахрейн няма да остане без петрол

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) съобщи, че обявява форсмажор заради атака срещу голямата ѝ рафинерия за преработка на петрол, предава Reuters, цитирано от БТА.

Какво означава „форсмажор“?

Това е правен термин, който се използва, когато компанията не може да изпълни своите договорни задължения поради извънредни и непредвидими обстоятелства (като война, атака, природно бедствие и т.н.). В този случай, обявяването на форсмажор означава, че компанията уведомява партньорите си, че ситуацията е извън нейния контрол.

От компанията уверяват, че пазарът в Бахрейн няма да остане без петрол и доставките ще продължат нормално. Това ще се осигури чрез вече изготвени планове за действие при извънредни ситуации.

По-рано днес Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени на остров Ситра, южно от столицата Манама, след иранска атака с дронове.

Очевидци съобщават, че над рафинерията на „Бапко Енерджис“ се е издигал дим.

Рафинерията е най-голямото съоръжение за преработка на петрол в Бахрейн и е ключова за енергийния сектор на страната.

