Обир за 10 000 долара: Крадците търсят...покемони?

Стойността на картите се е увеличила с над 145%

Броят на обирите на магазини, продаващи колекционерски картички за покемони, се увеличава по целия свят, тъй като пазарът на изображения на японските супер животни се е увеличил експлозивно след пандемията, съобщава CNN.

Следващото ниво Магазинът Gamers' Den в Греъм, Вашингтон, е бил ограбен няколко пъти, последният от които в началото на март, когато двама крадци откраднаха карти Pokémon на стойност близо 10 000 долара за по-малко от две минути. Собственикът Андрю Енгелбек , който отвори магазина през 2018 г., казва, че не са имали проблеми през първите три години, „но след това пазарът на колекционерски предмети полудя“.

През март в Британска Колумбия бяха откраднати карти Pokémon на стойност около 25 000 долара.

Само тази година магазини за колекционерски предмети от Лас Вегас до Ню Йорк, Ванкувър, Канада, и Нотингам, Англия, са били обект на нападения, като крадци са откраднали картички на стойност над половин милион долара.

Ценен и компактен

Стойността на тези карти се е увеличила повече от два пъти през последната година, а предимство за престъпниците е тяхната компактност, която позволява грабеж с относително малко усилия.

„Крадците могат да вземат карти, които биха могли да струват хиляди или десетки хиляди долари, и буквално да ги сложат в джоба си“, каза пред CNN Ник Джарман , изпълнителен директор на Асоциацията на сертифицираните търговски карти . „Препродажбата е изключително бърза. Ликвидността е висока.“

Не само колекционерските магазини са обект на нападения. През февруари създател на съдържание за покемони, известен като PokeDean, се завърна у дома след продължително отсъствие и завари апартамента си в безпорядък с празни рафтове. Крадците оставиха лаптопа и игровите му конзоли недокоснати, откраднайки само най-ценните му карти с покемони.

Тридесета годишнина

Неотдавнашният скок в кражбите може да се свърже с 30-годишнината на Pokémon, която беше отбелязана през февруари. Играта е разработена от Таджири Сатоши в Япония. Първата видеоигра е пусната през 1996 г., а играта с колекционерски карти последва същата година. Играта с колекционерски карти дойде в Съединените щати почти три години по-късно.

Оттогава стойността на най-желаните колекционерски карти на франчайза само продължава да расте. Те са се увеличили с повече от 145 процента през последната година, като купувачите са похарчили 450 милиона долара за тях само през януари, според данни от уебсайта за анализ на колекционерски карти Card Ladder.

През февруари инфлуенсърът и борец Логан Пол продаде един билет за рекордните 16,5 милиона долара.