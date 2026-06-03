6 от 10 души в света са били дарители през 2025. Според дарителския си профил България принадлежи към богатите държави

Споделянето, позитивното говорене и държавната подкрепа увеличава дарителството, сочи Световният доклад на дарителството 2026

Световният доклад за дарителството на британската фондация Charities Aid Foundation (CAF World Giving Report 2026 (Donor Insights) разкрива как хората от цял свят даряват за добри каузи и какво влияе на тяхната щедрост. Това глобално изследване на дарителството и гражданското общество използва данни от анкетиране на повече от 60,000 души в представителни проучвания в 105 държави.

Според доклада:

Шест от десет души (61% глобално) са дарили пари през 2025 г. — директно на хора, на благотворителни организации или религиозни каузи.

(61% глобално) са дарили пари през 2025 г. — директно на хора, на благотворителни организации или религиозни каузи. Средният индекс на щедростта (дарен процент от дохода) - в световен мащаб е точно 1%

(дарен процент от дохода) - в световен мащаб е точно Африка и Азия водят класацията: Хората в Азия (68%) и Африка (67%) са най-склонни да даряват пари, докато в Южна Америка този процент е най-нисък (50%). Жителите на Африка са и най-щедри, дарили са средно 1,6% от доходите си.

Топ 10 на най-щедрите страни (като % от дохода)

Всички държави в първата десетка са страни с ниски или по-ниски средни доходи, като 8 от тях са в Африка, а 2 в Азия:

Нигерия (2,8% от дохода) Гана (2,4%) Египет (2,3%) Кения (2,1%) Индия (2,0%) Уганда (1,9%) Пакистан (1,9%) Замбия (1,8%) Танзания (1,8%) Зимбабве (1,7%)

Каузи и начини на даряване

По света превес има директното даряване, докато у нас даряваме повече на граждански организации

Хората по света са дарили пари директно на човек или семейство в нужда (36%) - почти равно с даренията за организации (34%) и на трето място са религиозни институции (23%). В България през 2025 г. се увеличава разликата между даряващите на гражданска организация (51%) и тези, дарили директно на човек или семейство в нужда (42%).

Най-популярни организации за дарителство и доброволчество:

Глобално най-подкрепяни са организациите, свързани с религията (31%), децата и младежите (29%) и борбата с бедността (29%). Децата и младежите са единствената кауза в топ 5 за всеки континент. В България най-подкрепяните организации работят за намаляване на бедността, с деца и младежи и с хора с увреждания. Възрастните хора са кауза номер 4 за даряване на пари, но първа – за доброволчество. Организациите, които привличат малко дарения в пари, но повече доброволци са екологичните (които са на второ място в доброволческите предпочитания), работещите за културата, изкуствата и културното наследство и за подкрепата за човешките права.

Организации, подкрепяни с дарения Организации, подкрепяни с доброволчество Намаляване на бедността Възрастни хора Деца и младежи Опазване на околната среда Хора с увреждания Намаляване на бедността Възрастни хора Деца и младежи Здравни организации Хуманитарна помощ

Основни фактори, влияещи върху дарителството

Чувството за принадлежност : Държавите, в които над 80% от хората изпитват силно чувство за принадлежност към общността си са 3 пъти по-щедри (даряват средно 1,7% от дохода си). У нас даряваме 0.7% от доходите си.

: Държавите, в които над 80% от хората изпитват силно чувство за принадлежност към общността си са (даряват средно 1,7% от дохода си). У нас даряваме 0.7% от доходите си. Социални норми и традиции : Колкото по-силни са неписаните норми и очаквания за дарителство в едно общество, толкова по-високи са даренията. България се намира в групата европейски държави със сравнително по-слабо влияние на социалните норми и традиции, близо до Ирландия, Полша, Унгария и Словакия.

: Колкото по-силни са неписаните норми и очаквания за дарителство в едно общество, толкова по-високи са даренията. България се намира в групата европейски държави със сравнително по-слабо влияние на социалните норми и традиции, близо до Ирландия, Полша, Унгария и Словакия. Прозрачност : 63% от хората посочват, че по-голямата прозрачност за управлението на организациите (47%) и ясното обяснение на постигнатия резултат (40%) са водещите за насърчаването на повече дарения. Същите фактори са определящи и за дарителите в България – съответно 49% и 33%. На трето място българите искат даряването да е лесен процес.

: посочват, че по-голямата прозрачност за управлението на организациите (47%) и ясното обяснение на постигнатия резултат (40%) са водещите за насърчаването на повече дарения. Същите фактори са определящи и за дарителите в България – съответно 49% и 33%. На трето място българите искат даряването да е лесен процес. Позитивно публично говорене: споделянето на положителен опит дава пример и увлича нови дарители. В България 45% от хората смятат, че организациите имат положително въздействие в обществото.

споделянето на положителен опит дава пример и увлича нови дарители. В България 45% от хората смятат, че организациите имат положително въздействие в обществото. Държавна подкрепа: Хората, които смятат, че правителството им насърчава дарителството (чрез регулации, данъчни облекчения или позитивно публично говорене), са по-склонни да даряват и имат двойно по-високо доверие в гражданския сектор. В България много по-голям процент от средното за света и в Европа смятат, че държавна подкрепа липсва – 38%.

България

54% от българите са дарили през 2025 (лек спад от 57 през 2024)

14% са доброволците

29% е помощта за непознат

0,7% даряваме от дохода си

Докладът представя българските дарители много близо до европейците – спрямо дарителите в останалат част на света тук даряваме по-малък процент от доходите си, чувството за задължение за даряване заради принадлежността към общност е по-слабо, даряваме повече за граждански организации, но сме и по-взискателни към тяхната работа. Разликите с Европа са в по-големите предпочитания към местните организации и по-малки към международните, и по-ниските нива на редовно доброволчество и дарителство.

„Чрез Доклада дарителите казват на гражданските организации и на държавните институции от какво имат нужда, за да даряват повече. И мисля, че организациите ги чуват и работят да показват ясна картина за резултатите, които постигат с даренията. – коментира Елица Баракова от Фондация BCause – От политиците пък се очаква да допринасят за позитивния образ на дарителството и да го подкрепят с конкретни насърчаващи действия. Немалко други държави дават пример с програми, както и с иновативни решения в сферата на данъчните насърчения“.

Фондация BCause е българският партньор на серията доклади „Световен доклад за дарителството“ на КАФ. Докладите се публикуват в две части – Donor Insights (“Нагласи на дарителите“) и Charity Insights („Състояние на гражданския сектор“ (предстои публикуване наесен).

По повод 30-а годишнина на Фондация BCause Докладът се обявява на специално събитие с участието на част от партньорите на изследването от 5 континента.

Пълният доклад World Giving Report 2026, заедно с данните по държави, които включват и България са достъпни на страницата на Charities Aid Foundation http://www.worldgivingreport.org/. Hashtag: #WorldGivingReport26, Tag: @CharitiesAidFoundation

Златният стандарт: Моделът на Сингапур

Докладът посочва Сингапур като изключителен пример за това как културата и държавната политика могат да се подсилват взаимно чрез изключително агресивни и иновативни стимули: