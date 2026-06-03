6 от 10 души в света са били дарители през 2025. Според дарителския си профил България принадлежи към богатите държави

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Споделянето, позитивното говорене и държавната подкрепа увеличава дарителството, сочи Световният доклад на дарителството 2026
Световният доклад за дарителството на британската фондация Charities Aid Foundation (CAF World Giving Report 2026 (Donor Insights) разкрива как хората от цял свят даряват за добри каузи и какво влияе на тяхната щедрост. Това глобално изследване на дарителството и гражданското общество използва данни от анкетиране на повече от 60,000 души в представителни проучвания в 105 държави.
Според доклада:
Топ 10 на най-щедрите страни (като % от дохода)
Всички държави в първата десетка са страни с ниски или по-ниски средни доходи, като 8 от тях са в Африка, а 2 в Азия:
Каузи и начини на даряване
По света превес има директното даряване, докато у нас даряваме повече на граждански организации
Хората по света са дарили пари директно на човек или семейство в нужда (36%) - почти равно с даренията за организации (34%) и на трето място са религиозни институции (23%). В България през 2025 г. се увеличава разликата между даряващите на гражданска организация (51%) и тези, дарили директно на човек или семейство в нужда (42%).
Най-популярни организации за дарителство и доброволчество:
Глобално най-подкрепяни са организациите, свързани с религията (31%), децата и младежите (29%) и борбата с бедността (29%). Децата и младежите са единствената кауза в топ 5 за всеки континент. В България най-подкрепяните организации работят за намаляване на бедността, с деца и младежи и с хора с увреждания. Възрастните хора са кауза номер 4 за даряване на пари, но първа – за доброволчество. Организациите, които привличат малко дарения в пари, но повече доброволци са екологичните (които са на второ място в доброволческите предпочитания), работещите за културата, изкуствата и културното наследство и за подкрепата за човешките права.
Организации, подкрепяни с дарения
Организации, подкрепяни с доброволчество
Намаляване на бедността
Възрастни хора
Деца и младежи
Опазване на околната среда
Хора с увреждания
Намаляване на бедността
Възрастни хора
Деца и младежи
Здравни организации
Хуманитарна помощ
Основни фактори, влияещи върху дарителството
България
Докладът представя българските дарители много близо до европейците – спрямо дарителите в останалат част на света тук даряваме по-малък процент от доходите си, чувството за задължение за даряване заради принадлежността към общност е по-слабо, даряваме повече за граждански организации, но сме и по-взискателни към тяхната работа. Разликите с Европа са в по-големите предпочитания към местните организации и по-малки към международните, и по-ниските нива на редовно доброволчество и дарителство.
„Чрез Доклада дарителите казват на гражданските организации и на държавните институции от какво имат нужда, за да даряват повече. И мисля, че организациите ги чуват и работят да показват ясна картина за резултатите, които постигат с даренията. – коментира Елица Баракова от Фондация BCause – От политиците пък се очаква да допринасят за позитивния образ на дарителството и да го подкрепят с конкретни насърчаващи действия. Немалко други държави дават пример с програми, както и с иновативни решения в сферата на данъчните насърчения“.
Фондация BCause е българският партньор на серията доклади „Световен доклад за дарителството“ на КАФ. Докладите се публикуват в две части – Donor Insights (“Нагласи на дарителите“) и Charity Insights („Състояние на гражданския сектор“ (предстои публикуване наесен).
По повод 30-а годишнина на Фондация BCause Докладът се обявява на специално събитие с участието на част от партньорите на изследването от 5 континента.
Пълният доклад World Giving Report 2026, заедно с данните по държави, които включват и България са достъпни на страницата на Charities Aid Foundation http://www.worldgivingreport.org/. Hashtag: #WorldGivingReport26, Tag: @CharitiesAidFoundation
Златният стандарт: Моделът на Сингапур
Докладът посочва Сингапур като изключителен пример за това как културата и държавната политика могат да се подсилват взаимно чрез изключително агресивни и иновативни стимули:
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