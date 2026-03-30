Логан Пол продаде Pokémon карта за над $16 млн. и инвеститорите наостриха уши

Може ли да забогатеете от карти на Покемон?
Можеш ли да забогатееш от колекциониране на Pokémon карти? Тези предмети от детството носят изключително голяма стойност и все повече хора ги третират като алтернативни активи. Накои от най-редките карти превъзхождат традиционните бенчмаркове като S&P 500 през последните години, пише CNBC.
По време на ключови периоди като бума на пандемията и поредния скок през 2025 г., индексите на търговски карти, проследяващи продажбите на Pokémon, отчетоха печалби, които далеч надхвърлят дългосрочната средна годишна доходност на S&P 500 от 10% до 12%, според инструмента за оценка на търговски карти Card Ladder.
Сравнението не е напълно прецизно - данните за акциите обхващат десетилетия, докато тенденциите при стойността на търговските карти са по-кратки и значително по-волатилни. Въпреки това, превъзходството им в определени периоди е впечатляващо.
Рязкото поскъпване се обяснява с комбинация от недостиг, преоценка на стойността и вълна от заможни купувачи, които се конкурират за ограничено предлагане на първокласни активи.
Тази динамика се вижда най-ясно във високия сегмент. Рядката карта Pikachu Illustrator, притежавана от инфлуенсъра и кечист Логан Пол, беше оценена на над 16 милиона долара през февруари - рекорд за най-скъпата търговска карта, свързана с Pokémon, продавана някога.
„Има хора, които целенасочено се стремят да придобият най-редките и най-висококачествени карти и да ги извадят от пазара за възможно най-дълго време“, казва аукционерът Кен Голдин, чийто онлайн пазар, собственост на eBay, посредничи при сделката. „Напълно възможно е никога повече да не видим тази карта да се предлага за продажба приживе.“
Този свиващ се пазар обяснява защо цените могат да скочат и защо малка част от пазара е движеща сила на по-голямата част от печалбите. Състоянието на картата в частност, което определя нейната оценка по скала до 10, може да направи или намали стойността ѝ, добави Голдин.
„Може да имате карта с оценка 10 [перфектен резултат] и никой да не се интересува дали основната карта не е важна“, каза Голдин. „Но когато имате правилната карта, условието става критично – особено в Pokémon, където има огромна премия за 10.“
Тази премия може да бъде изключително висока, каза Голдин. Карта за 100 000 долара в перфектно състояние, оценена от Professional Sports Authenticator, водещата компания за удостоверяване и оценяване, може да получи само 1% или 2% от тази стойност в много по-лошо състояние.
Освен най-редките екземпляри, все повече дребни инвеститори и колекционери разгръщат прашните си албуми отпреди 20 и повече години с надеждата да открият „скрито съкровище“.
Бумът в продажбите на колекционерски карти се ускори по време на пандемията, когато стимулиращите плащания и засиленият интерес към алтернативни активи тласнаха пазара нагоре. Разходите за колекционерски карти извън спорта — включително тези на Pokémon — са нараснали с 350% между 2020 и 2025 г., според компанията за пазарни проучвания Circana.
Вниманието на широката публика беше допълнително привлечено от популярни личности като Post Malone, Steve Aoki и Kevin O'Leary, които публично демонстрираха интереса си към тези карти.
„Виждаме как хората възприемат това като алтернативен актив и начин за разпределение на богатството“, казва Голдин. „Дали пазарът ще стане по-институционализиран с времето, тепърва ще се види.“
Рисковете обаче остават. Същите фактори, които водят до високи печалби, носят и значителна несигурност. Цените са силно волатилни, често повлияни от медийно внимание и спекулации, а на този пазар липсват стабилността и регулациите, характерни за традиционните инвестиции.
Въпреки това, някои от най-търсените карти Pokémon продължават да се представят по-добре от по-широкия пазар.
