Обединените арабски емирства са обмисляли да напуснат ОПЕК от три години

bTV Бизнес екип

ОАЕ напуснаха официално картела ОПЕК след 60-годишно членство на 1 май

Решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напусне ОПЕК (OPEC) е било обмисляно от три години и е основано на идеята, че светът е близо до „есента на въглеводородната ера“, твърди Ануар Гаргаш, съветник на президента на страната, цитиран от Ройтерс.

„ОАЕ трябва да максимизират доходите си от продажбата на петрол, докато е възможно", допълваи той. 

Обединените арабски емирства напуснаха официално картела ОПЕК след 60-годишно членство на 1 май. Заради продължаващата иранска блокада на Ормузкия проток решението не би трябвало да окаже незабавно въздействие върху световните пазари, но отсъствието на ОАЕ ще се отрази на контрола на ОПЕК върху предлагането на петрол, когато доставките се върнат към нормалното.

Една от причините за напускането на картела са били квотите, заради които производството е било много под максималния капацитет, заяви Гаргаш, който е дипломатически съветник на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. „Виждаме, че сме близо до „есента на въглеводородната ера“ и в този свят, ако имаш възможността да произвеждаш и да събираш приходи, които да инвестираш в други сектори, то трябва да го направиш“, допълни той.

Текущият максимален капацитет на ОАЕ е 4,85 барела на ден, предаде БТА. До началото на 2027 г. държавата планира да произвежда по 5 милиона барела на ден. Преди напускането на ОПЕК и ОПЕК+, разширения алианс, в който участват и външни производители на петрол като Русия, квотата ограничаваше добива на ОАЕ до 3,5 милиона барела на ден.

„ОАЕ ще играе отговорна, стабилизираща роля на енергийните пазари“, заяви по-рано тази седмица главният изпълнителен директор на националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) Султан Ал Джабер.

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства от съюзници се превърнаха в противници през последните няколко години. Несъгласията между двете държави обхващат въпроси като петролната политика, местната геополитика, както и привличането на чуждестранен капитал и работна ръка. Напрежението между тях стана публично в началото на 2026 г. покрай конфликт в Йемен, в който те подкрепяха различните враждуващи фракции.

