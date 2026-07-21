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Свят ОАЕ инвестира 6,2 млрд. долара в проект за добив на газ край Абу Даби

ОАЕ инвестира 6,2 млрд. долара в проект за добив на газ край Абу Даби

Свят

bTV Бизнес екип

Инвестицията ще осигурява добив на над 600 млн. стандартни кубически фута природен газ дневно от 2030 г.

Държавният петролен гигант на Обединените арабски емирства ADNOC ще инвестира 6,2 млрд. долара в проект за добив на природен газ край Абу Даби, предаде АФП.

В изявление ADNOC посочи, че е взела окончателното инвестиционно решение за разработването на офшорния проект Umm Shaif Gas Cap съвместно с френската TotalEnergies, италианската Eni и китайската China National Petroleum Corporation.

Очаква се инвестицията да осигурява добив на над 600 милиона стандартни кубически фута природен газ дневно от 2030 г., както и на съпътстващи газови течности, съобщиха от компанията.

„ADNOC ускорява изпълнението на своята интегрирана газова стратегия, за да използва още по-ефективно огромните газови ресурси на ОАЕ“, заяви министърът на промишлеността Султан Ахмед ал Джабер.

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Този ход също така ще разшири платформата на ОАЕ за втечнен природен газ (LNG), тъй като глобалното търсене на природен газ продължава да нараства, добави Ал Джабер, който е и главен изпълнителен директор на ADNOC.

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Инвестицията идва в момент, когато богатите на въглеводороди държави от Персийския залив са изправени пред предизвикателства при увеличаването на добива си след иранските атаки и затварянето на Ормузкия проток - жизненоважен морски път за износа на енергийни ресурси, пише БГНЕС.

През май ОАЕ обявиха, че основният газопреработвателен комплекс на страната - съоръжението Habshan в столицата Абу Даби - няма да възстанови пълния си производствен капацитет до следващата година, след като беше засегнат по време на войната в Близкия изток. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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