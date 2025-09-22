Плашещ и пуст: Кой е най-мистериозният небостъргач в света?

Той има 105 етажа и е висок 330 метра

От началото на строежа си през 1987 г. до днес Рjugjong в Пхенян остава един от най-мистериозните небостъргачи в света. Въпреки впечатляващия външен вид, вътрешността на сградата остава празна и недовършена, а местните го наричат „хотелът на обречеността“.

Амбициозен проект за най-високия хотел в света

С височина 330 метра и 105 етажа, Рjugjong е замислен като символ на властта. Целта му е да конкурира луксозните небостъргачи в Сингапур и Дубай. Икономическата криза през 90-те години и последвалият глад и изолация обаче спират строежа за години.

„От началото на строежа до днес никой гост никога не е преспал в тази сграда. Външно изглежда завършена, но вътре е празна“, казват местни жители, цитирани от b92.

Единственият чужденец, стъпил вътре

Сред малкото чужденци, които са влизали в Рjugjong, е Саймън Кокерел, туристически гид от агенцията „Koryo Tours“. Макар че е посещавал Пхенян стотици пъти, едва веднъж успява да убеди собствениците да го пуснат вътре.

„На 99-я етаж всичко изглеждаше нереално, като декор от картина. Бих го направил отново без колебание, но никога повече не ми разрешиха да се върна“, разказва той.

Празен интериор и пропаганден фасаден блясък

Строежът на Рjugjong е подновен през 2008 г., а през 2011 сградата получава стъклена фасада и LED екрани. Планираното откриване през 2013 г. така и не се осъществява. Днес по фасадата се излъчват пропагандни филми, докато вътрешността остава призрачно празна.

„Отдалеч бихте могли да помислите, че е готова да приеме гости. Но вътре е все още недовършена, без реални инсталации и стаи“, допълва Кокерел.

Бъдещето на Рjugjong

Периодично се появяват слухове, че Ким Чен Ун планира да превърне небостъргача в голямо казино. Експертите обаче са скептични, че това може да стане.

„Да си представим 105-етажно казино в страна, където местните не могат да играят – просто няма смисъл“, посочва Кокерел.

Въпреки че хотелът не е отворен, архитектите смятат, че сградата ще устои десетилетия. Количеството бетон, вложено в строежа, е огромно, а разрушаването би било икономически неизгодно.

„Би било безумие да се срути тази сграда. По-реалистично е да стои още 50 или 100 години“, коментира архитектът Калвин Чуа.

