Nvidia отчете 73% скок на приходите

Системите за чипове на Nvidia са ключова технология за софтуерите с изкуствен интелект

Американската компания Nvidia отчете скок на приходите от 73% за последното тримесечие, надминавайки очакванията на „Уолстрийт“, съобщиха световните агенции.

Приходите за четвъртото тримесечие нараснаха до 68,1 млрд. долара, съобщи производителят на чипове, цитиран от БТА. Продажбите бяха с 20% по-високи и спрямо предходното тримесечие.

Системите за чипове на Nvidia се превърнаха в ключова технология за разработването на софтуер с изкуствен интелект. Те се използват както за обучаване на модели, които захранват чатботове като ChatGPT, така и за работата на подобни приложения. Резултатите на компанията се възприемат от мнозина като барометър за състоянието на индустрията на изкуствения интелект.

През последните месеци фондовите пазари бяха разтърсвани от повтарящи се опасения, че високите очаквания за бъдещия растеж на изкуствения интелект може да са надули балон при технологичните акции.

Nvidia разсея тези съмнения със силна прогноза за текущото тримесечие. Компанията очаква приходи от 78 млрд. долара, плюс или минус 2%, което е над средната оценка на анализаторите от около 73 млрд. долара.

Нетната печалба скочи с 94% на годишна база до близо 43 млрд. долара, а печалбата на акция също надхвърли очакванията на анализаторите.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с над 3% в следборсовата търговия.

