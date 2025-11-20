Между политиката и почивката: Японският премиер Санае Такаичи заяви, че спи само по 4 часа на нощ

Такаичи заяви, че лично ще се откаже от идеята за „баланс между работа и личен живот“

Японският премиер Санае Такаичи призна, че издържа само на два до четири часа сън на нощ. Позовавайки се на тъмните кръгове под очите си, Такаичи каза пред депутати, че се справя с минимален сън – навик, който споделя със своята политическа икона Маргарет Тачър – след като беше попитана как би издържала на прочутите дълги работни часове в Япония. Миналата седмица тя предизвика вълна от критики, след като свика екипа си на среща в 3 сутринта, за да се подготвят за изслушване на бюджетната комисия шест часа по-късно, само няколко седмици след като отпразнува историческото си издигане като първата жена лидер на страната и обеща да „работи, работи, работи, работи и работи“.

Снимка: Ройтерс

„Сега спя около два часа, понякога стигам до четири“, каза тя тази седмица пред законодателна комисия. „Вероятно това вреди на кожата ми.“ Междувременно Япония продължава да се бори с промяната на корпоративната култура, която традиционно очаква служителите да прекарват на работа дълги часове и често да социализират с колеги вечер. Продължителното претоварване е водещ фактор за растящия брой случаи на кароши – смърт от преумора – както и за затрудненията пред изтощените семейства да допринесат за повишаване на ниската раждаемост, пише The Guardian.

Разпространяват се опасения, че Такаичи може да очаква от служителите да работят повече, за да стимулират икономическия растеж, тъй като правителството ѝ обмисля възможно увеличение на лимита за извънреден труд. Тя подчерта, че всяка промяна в трудовите условия ще поставя здравето на работниците на първо място. „Ако създадем среда, в която хората могат да съчетават грижите за децата и възрастните близки според нуждите си, и същевременно да работят, да имат свободно време и да се отпускат – това би било идеално“, посочи премиерът.

Такаичи заяви, че лично ще се откаже от идеята за „баланс между работа и личен живот“, но също така призова колегите си от ЛДП да работят здраво. Интензивното ѝ ежедневие породи загриженост както сред политически съюзници, така и сред опоненти. Бившият икономически министър от ЛДП Кен Сайто заяви, че е „истински обезпокоен“ за здравето ѝ, а опозиционният депутат Кацухито Накаджима я насърчи да спи повече.

