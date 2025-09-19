Създателят на куклата Labubu губи 6 млрд. долара заради спад в търсенето

На колко се равнява богатството на Уанг?

Състоянието на Уанг Нинг, основателят на китайския производител на играчки Pop Mart International Group, се е сринало с почти 6 милиарда долара за по-малко от месец - тъй като най-новото издание на серията кукли Labubu на компанията изглежда губи известна популярност в континентален Китай, съобщава Forbes.

Снимка: Getty Images / iStock

Според оценки на Forbes, 38-годишният председател и главен изпълнителен директор вече има състояние от 21,6 милиарда долара, до голяма степен базирано на дял в компания . Сумата, колкото и огромна да е, е значително по-малка от 27,5 милиарда долара, които младият магнат е имал в края на август.

По това време оптимизмът относно нарастващата популярност на Лабубу някога е правил Уанг по-богат от емблематичните китайски магнати, включително съоснователя на Alibaba Джак Ма . Сега той е 14-ият най-богат човек в страната, докато Ма е 7-ми, според списъка на милиардерите в реално време.

Спад в акциите

Снимка: Getty Images/iStock

Промяната в класацията идва, тъй като акциите на Pop Mart, листнати на хонконгската борса, са паднали с повече от 20%, откакто компанията пусна на 28 август серията Labubu 4.0. Тя се продава на цена от 79 юана (11 долара) всяка и включва 28 от плюшените играчки, наподобяващи зайци, които се предлагат в по-малки размери и разнообразие от цветове. Мини версията на лабубу все още се продават на премия чрез китайски платформи за електронна търговия, включително Dewu, където търговците препродават продукти от играчки до луксозни чанти с ограничени серии, които са складирали по-рано.

Но цената на най-новия Labubus е паднала с 14,3% до 150 юана за брой след пускането на продукта през август, според Dewu. Понижените цени на китайските онлайн битпазари са накарали инвеститорите да се притесняват относно търсенето на Labubus и перспективите за растеж на продукта, казва пред WeChat Кени Нг, стратег по ценни книжа в Everbright Securities International, базиран в Хонконг.

Допълнително влошаване на настроенията на инвеститорите е понижаването на рейтинга на акциите на неутрален от JPMorgan Chase & Co. в понеделник, казва той. Инвестиционната банка посочи причини, включително намаляващата популярност на продуктите на Pop Mart. Акциите на компанията приключиха деня с 6,4% по-ниско, след като се сринаха с цели 9%.

Растежът на компанията може да се забави през 2026 г., отчасти поради ефекта на високата база тази година, казва по имейл Джеф Джан, анализатор от изследователската фирма Morningstar, базиран в Хонконг.

