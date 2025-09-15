Чудовищен лукс: Създателят на Labubu и Louis Vuitton с нова модна линия

Вижте как ще изглежда новата колекция

Френската къща Moynat, исторически производител на куфари и част от империята Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), изненада модната сцена с едно от най-интересните си партньорства до момента. Марката обяви капсулна колекция в сътрудничество със съвременния художник Касинг Лунг, създателят на обичаните фигури Лабубу, Зимомо и Кинг Мон.

Колекцията стартира официално на 11 октомври, в чест на 10-годишнината на „Чудовищата“.

Какво да очаквате от колекцията?

В основата на колекцията са три размера чанти Tote, както и широка чанта Hobo, пътната Mini 48h и изключително рядката Mignon, всяка от които е изработена с прецизната техника на ръчно шиене на Moynat.

Кожени калъфи за карти, калъфи за паспорти и талисмани допълват линията, като всяка дреха съчетава смелото и радостно разказване на истории на Лунг с взискателните стандарти на Maison за майсторство. Чрез преплитане на вдъхновени от комикси мотиви през изпипани силуети, колекцията постига баланс между колекционерска причудливост и вечна елегантност.

Първата доставка от колекцията Kasing Lung на Moynat ще бъде официално пусната в продажба чрез бутиците на Moynat от 11 октомври 2025 г. до началото на 2026 г.

