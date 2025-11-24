Ново проучване: Поколението Z e по-добре подготвено за пенсия от бейби бумърите

47% от работещите на възраст между 24 и 28 години са на път да имат достатъчно средства

Проучване показва, че поколението Z, въпреки репутацията си на хора, които отлагат ключови житейски стъпки като самостоятелно живеене, брак и раждане на деца, може да се представя по-добре от по-възрастните поколения в спестяването за пенсиониране. Най-младите работещи възрастни се справят по-добре с подготовката за финансово сигурна старост, предава CNBC.

Според скорошно проучване на инвестиционната компания Vanguard, 47% от работещите на възраст между 24 и 28 години са на път да имат достатъчно средства, за да поддържат настоящия си стандарт на живот след пенсиониране. Това поставя поколението Z на водеща позиция по отношение на пенсионната готовност.

Като цяло, 42% от всички възрастни в САЩ са на път да разполагат с достатъчно пенсионни спестявания. По поколения, след Z се нареждат милениалите с 42% готовност, поколението X – 41%, а бейби бумърите – 40%. Проучването на Vanguard използва данни от Проучването на потребителските финанси на Федералния резерв от 2022 г., обхващащо над 2200 домакинства, за да определи колко процента от всяко поколение са на път да осигурят успешна пенсия.

Една от причините поколението Z да има предимство е автоматичното записване в работодателски пенсионни планове като 401(k) и 403(b), както и увеличаващите се знания за спестяванията за пенсия. Кели Хан, инвестиционен стратег във Vanguard, обяснява, че младите автоматично се записват в пенсионните си планове, като процентът на спестяванията често се фиксира и постепенно се увеличава с времето.

Освен това, младостта им дава значително време за растеж на инвестициите. Докато бейби бумърите може да не желаят или не могат да работят след 65 години, поколението Z има десетилетия, за да увеличи спестяванията си и да коригира финансовата си стратегия. Дори членовете на поколението Z, които все още не са достигнали целите си за пенсия, са в по-добра позиция от по-възрастните, като разликата в необходимите средства е по-малка спрямо дохода им.

Все пак, подготовката за пенсия не е без предизвикателства. Студентският дълг остава сериозен фактор, като 28% от кредитополучателите са представители на поколение Z. Освен това, смяната на работното място през кариерата може да засегне постоянството на вноските в пенсионните планове. Кели Хан подчертава, че е важно младите да мислят холистично за финансите си – включително управление на дълга и спестявания за извънредни ситуации – за да се осигурят стабилни финансови позиции преди пенсиониране.

