Ново проучване: Каква е най-актуалната работа сред поколението Z?

Новото поколение кандидати в частния сектор често е високообразовано

В последните години се наблюдава осезаем ръст на интереса към професиите в частния сектор на ултрабогатите, които включват позиции като детегледачки, лични асистенти, икономи, готвачи и охранители. Тези длъжности са традиционно възприемани като второстепенни и се превръщат в доходоносна алтернатива сред представителите на поколението Z, които все по-често се разочароват от офисната култура, дългите часове и ограничените възможности за развитие.

Снимка: Getty Images/iStock

Според експерти като Брайън Даниел, основател на Celebrity Personal Assistant Network, индустрията за частен персонал е в период на безпрецедентен разцвет. Когато той стартира своята агенция през 2007 г., подобни посредници са били малко, но днес по света функционират около 1000 агенции, от които близо половината се намират в САЩ. Увеличаващият се брой милиардери и мултимилионери – от 322 през 2000 г. до над 3000 днес – води до необходимост от цели екипи, които да поддържат именията, яхтите и самолетите им. Според доклад на UBS, броят на хората с инвестиционни активи между 1 и 5 милиона долара се е учетворил през последните 25 години, достигайки 52 милиона души.

Този подем е съпроводен с ръст на заплатите и привилегиите. Обяви за позиции като икономка, детегледачка или личен асистент често предлагат заплати между 120 000 и 280 000 долара годишно, както и бонуси под формата на жилище, служебна кола, пенсионни планове и дори достъп до частни готвачи. Пандемията ускорява тази тенденция, създавайки недостиг на квалифициран персонал и наддаване между работодатели. „Апетитът е ненаситен“, казва Даниелм предава Business Insider. „Днес всеки милиардер поддържа малка армия от хора, които се грижат за всяка негова нужда.“

Промяната се дължи и на по-широки социално-икономически процеси. В условията на икономическо неравенство и нестабилност в корпоративния сектор, където масовите съкращения и навлизането на изкуствения интелект създават несигурност, много млади хора избират по-гъвкави и по-добре платени професии в частния сектор. Според Deloitte (2025), едва 6% от поколението Z имат амбиция да заемат лидерски позиции в корпоративна среда, а мнозина търсят работа, която им предлага баланс, независимост и възможност за личен растеж.

Снимка: Getty Images / iStock

Работата за свръхбогати клиенти обаче изисква висока дисциплина, дискретност и издръжливост. Според Рут Едуардс от агенция Tiger Recruitment, служителите трябва да бъдат на разположение извън стандартното работно време и да се справят с непредвидими ситуации. Освен това почти всички работодатели изискват строги споразумения за неразкриване на информация и безупречно онлайн присъствие. В замяна, кариерата в този сектор може да бъде изключително възнаграждаваща – както финансово, така и по отношение на професионалното израстване.

Според наблюденията на агенциите, новото поколение кандидати в частния сектор често е високообразовано – включително хора с докторски степени, бивши юристи, предприемачи и специалисти от други индустрии. Мнозина откриват, че тези роли предлагат по-добра комбинация от стабилност, доходи и разнообразие, отколкото традиционните корпоративни позиции. В контекста на нарастващото глобално богатство и разширяването на пазара на лукс, търсенето на квалифициран частен персонал вероятно ще продължи да се увеличава, превръщайки тази индустрия в една от най-динамичните и перспективни сфери на труда през следващото десетилетие.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN