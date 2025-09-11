Ново проучване: Митата на Тръмп ще доведат 1 млн. американци до бедност

Митата засягат най-силно домакинствата с ниски доходи

Тарифният режим на Доналд Тръмп вече оказва влияние върху световната търговия и държавните приходи от мита. Но според нов анализ на Бюджетната лаборатория към Йейлския университет, тези мита могат да имат сериозни социални последици, като се очаква те да тласнат още 875 000 американци в бедност до 2026 г., включително 375 000 деца. Данните се базират на Официалния индекс на бедността, който измерва доходите преди облагане с данъци.

Основният проблем е, че митата и произтичащото от тях увеличение на цените засягат най-силно домакинствата с ниски доходи. Те харчат по-голям дял от своите доходи за основни стоки и услуги, често включващи вносни продукти, чиито цени се покачват именно заради новите тарифи.

Бюджетната лаборатория изчислява още, че нивото на бедност ще се повиши от 10,4% на 10,7% в резултат от тарифите. По-широкият показател е допълнителната мярка за бедност и тя също показва тревожна тенденция, като се очаква се бедните американци да се увеличат с 650 000, включително 150 000 деца, а нивото на бедност да се покачи от 12% на 12,2%.

От Белия дом защитават икономическата програма на Тръмп, като твърдят, че тя е довела до намаляване на неравенството и подобрение за работническата класа, съобщава CNN. Според говорителя Тейлър Роджърс политиките от първия мандат, включително тарифите, данъчните облекчения и дерегулацията, ще продължат да носят положителни резултати.

Макар последните данни за инфлацията на едро да показват лек спад, анализаторите предупреждават, че реалният натиск върху цените остава. Причината е, че бизнесите често поемат увеличените разходи от митата в собствените си печалби – неустойчив подход в дългосрочен план, който може да доведе до съкращения или повишения на цените.

Наложените от Тръмп тарифи са най-високите от близо век – със средна ефективна ставка от 17,4%, равна на нивата от 1935 г. Въпреки това, част от тези мита се оспорват съдебно, като Върховният съд предстои да разгледа тяхната легитимност.

