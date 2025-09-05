"Тайната вечеря" на Тръмп: Кои технологични гиганти присъстваха?

Тръмп за Мъск: „80% супер гений, а останалите 20% - проблеми"

В четвъртък се проведе специална вечеря, на която домакин бе Доналд Тръмп. В Белия дом пристигнаха водещи фигури от технологичния сектор, както и бизнес и полиитка. Интересното е, че бившият най-добър приятел на президентът на САЩ – Илон Мъск съобщи, че няма да присъства на организираната среща.

Според Белия дом, цитирано от CBC News на събитието са присъствали повече от дузина технологични титани, включително:

Марк Зукърбърг – основател на Meta

Тим Кук – главен изпълнителен директор на Apple

Бил Гейтс – основател на Microsoft

Сам Алтман – основател на OpenAI

Сундар Пичай – главен изпълнителен директор на Google

Сатя Надела – главен изпълнителен директор на Microsoft

Седейки до Зукърбърг, президентът приветства присъстващите като „група с висок коефициент на интелигентност“, подчертавайки приноса им към иновациите и технологичния прогрес. Гейтс, който ръководи фондация, фокусирана върху общественото здраве, използва времето си на вечерята, за да обсъди напредъка в технологията на ваксините, включително благодарение на инициативата на Тръмп „Операция Warp Speed“.

Президентът покани някои от ръководителите да говорят, включително Зукърбърг, Надела и Пичай. Гейтс подчерта нуждата от нови научни изследвания за болести като ХИВ и сърповидно-клетъчна анемия, докато ваксините срещу полиомиелит не се нуждаят от допълнително развитие.

Липсата на Илон Мъск

Илон Мъск потвърди в пост в социалната мрежа X, че е бил поканен, но не е могъл да присъства и е изпратил свой представител. По-рано тази година Мъск публично критикува Тръмп за държавните разходи и досиетата на Епщайн, като дори обяви намерение да основe нова политическа партия, „Американска партия“. Въпреки това Тръмп прогнозира, че Мъск в крайна сметка ще се върне към Републиканската партия, наричайки го „човек със здрав разум“ и „добър човек“.

Президентът също така го описа като „80% супер гений, а останалите 20% – с някои проблеми“, добавяйки: „Когато се справи с тези 20%, ще бъде страхотен.“

Контекст и политически нюанси

Вечерята бе кратко отворена за журналисти, след което продължи при закрити врати. По-рано през деня първата дама Мелания Тръмп беше домакин на среща на върха за изкуствен интелект, на която присъстваха част от участниците в вечерята.

