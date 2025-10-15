1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
Последвайте ни
1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
Свят ChatGPT ще предлага еротично съдържание за пълнолетни

ChatGPT ще предлага еротично съдържание за пълнолетни

bTV Бизнес екип

Ето кога влиза в сила промяната

Пълнолетните потребители на ChatGPT скоро ще могат да използват по-слабо цензурирана версия на чатбота, която ще включва еротично съдържание, съобщи Сам Алтман, главният изпълнителен директор на OpenAI. Промяната ще влезе в сила през декември, като част от целта на компанията „да третира възрастните като възрастни“, предаде Euronews.

„През декември, когато въведем напълно системата за възрастово ограничение и като част от принципа „да третираме възрастните като възрастни“, ще позволим още повече — включително еротика за пълнолетни потребители“, заяви Алтман.

 

Инфлацията в България с ускорение през септември

По думите му, предстоящите промени ще дадат на потребителите по-голям избор как да взаимодействат с изкуствения интелект — например дали ChatGPT да звучи като приятел или да използва повече емоджита. Все още обаче не е ясно какво точно ще включва позволеното еротично съдържание.

 

Алтман призна, че в началото ChatGPT е бил „доста ограничен“, за да се предотврати задълбочаването на психични проблеми сред потребителите, макар това да е направило платформата „по-малко приятна“ за хора, които не са изложени на риск.

От OpenAI уверяват, че вече са намерили начин да поддържат безопасна среда за уязвимите потребители и в същото време да дадат повече свобода на останалите.

 

До 2000 евро на месец без данъци: Германия насърчава пенсионерите за продължават да работят

„Възрастните, които не са в риск от сериозни вреди – като психични сривове или самоубийство – трябва да имат голяма свобода как да използват ChatGPT“, написа Алтман.

 

Компанията беше подложена на критики заради взаимодействието си с по-млади потребители. Миналия месец OpenAI въведе родителски контрол, който позволява на родителите да свързват своите акаунти с профилите на децата си и да персонализират отговорите, които чатботът им предоставя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата