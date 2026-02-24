Новите мита на Тръмп вече са в сила със ставка от 10%

Администрацията вече работи по повишаването ѝ до 15%

Новите глобални мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове днес със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той беше обявил ниво от 15 процента, цитира БТА.

Снимка: Getty Images

В петък, след като Върховният съд на САЩ отмени по-голямата частот митническата програма на Тръмп, президентът заяви, че бързо ще въведе единна 10-процентова митническа ставка за всички търговски партньори, позовавайки се на друг търговски закон. Ден по-късно Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че „с незабавно влизане в сила“ ще „увеличи 10-процентовата глобална тарифа… до напълно допустимото и законово изпитано ниво от 15 процента“.

Съгласно търговското законодателство, на което администрацията се позовава в момента — т.нар. „Раздел 122“ — могат да бъдат въведени мита до 15 процента по ускорена процедура, но само за срок до 150 дни. Няколко часа преди глобалните мита да влязат в сила Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпространи меморандум, с който информира вносителите, че първоначалната ставка ще бъде 10 процента и ще важи за „всички страни за период от 150 дни, освен ако не са изрично изключени от режима“, считано от 00:01 ч. източноамериканско време (07:01 ч. българско време) днес.

Служител на Белия дом потвърди пред Ен Би Си нюз достоверността на информацията. По думите му глобалната тарифа започва от 10 процента, като администрацията вече работи по повишаването ѝ до 15 процента чрез отделен указ, който Тръмп трябва да подпише. Не беше уточнено кога ще стане това.

