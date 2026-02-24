BGN → EUR
Новите мита на Тръмп вече са в сила със ставка от 10%

Новите мита на Тръмп вече са в сила със ставка от 10%

bTV Бизнес екип

Администрацията вече работи по повишаването ѝ до 15%

Новите глобални мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове днес със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той беше обявил ниво от 15 процента, цитира БТА. 

Снимка: Getty Images

В петък, след като Върховният съд на САЩ отмени по-голямата частот митническата програма на Тръмп, президентът заяви, че бързо ще въведе единна 10-процентова митническа ставка за всички търговски партньори, позовавайки се на друг търговски закон. Ден по-късно Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че „с незабавно влизане в сила“ ще „увеличи 10-процентовата глобална тарифа… до напълно допустимото и законово изпитано ниво от 15 процента“.

Съгласно търговското законодателство, на което администрацията се позовава в момента — т.нар. „Раздел 122“ — могат да бъдат въведени мита до 15 процента по ускорена процедура, но само за срок до 150 дни. Няколко часа преди глобалните мита да влязат в сила Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпространи меморандум, с който информира вносителите, че първоначалната ставка ще бъде 10 процента и ще важи за „всички страни за период от 150 дни, освен ако не са изрично изключени от режима“, считано от 00:01 ч. източноамериканско време (07:01 ч. българско време) днес.

Тръмп въвежда 15% мита върху всички вносни стоки в САЩ

Служител на Белия дом потвърди пред Ен Би Си нюз достоверността на информацията. По думите му глобалната тарифа започва от 10 процента, като администрацията вече работи по повишаването ѝ до 15 процента чрез отделен указ, който Тръмп трябва да подпише. Не беше уточнено кога ще стане това.

