Българка оглавява кафе бизнeca в 11 страни на най-голямата компания в света за храни и напитки

От 1 февруари 2026 г. Даниела Йорданова застана начело на най-голямата категория на Нестле – „Кафе“, поемайки отговорността за развитието й на Югоизточния пазар, обхващащ България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово, Молдова и Украйна. С новата си роля тя се завръща в региона след международен опит в Нордикс клъстера на компанията.

В периода 2022–2025 г. Даниела заема позицията Бизнес мениджър „Шоколадови изделия“ за Югоизточен пазар, където ръководи стратегическото развитие на категорията и допринася за устойчивия й растеж в динамична икономическа среда. През 2025 г. тя поема управлението на категориите „Храни“ и „Шоколадови изделия“ в Нестле Нордикс – регион, обхващащ Дания, Швеция, Норвегия и Финландия, като отговаря за портфолиото, ценообразуването и дългосрочната стратегия на бизнеса в четири развити европейски пазара.

С повече от 24 години професионален опит в сферата на бързооборотните стоки, Даниела Йорданова има зад гърба си кариера в компании като „Кока-Кола“ и Нестле. Тя е магистър по маркетинг с допълнителни квалификации от Нов български университет, Chartered Institute of Marketing и Cotrugli Business School.

„Категорията „Кафе“ е не само най-голямата за Нестле в глобален мащаб, но и една от най-динамичните и стратегически важни за региона. Вярвам, че с фокус върху иновациите, устойчивото развитие и задълбоченото разбиране на потребителските нагласи можем да продължим да развиваме портфолиото и да създаваме стойност за бизнеса и обществото“, споделя Даниела Йорданова.

Нестле е глобален лидер в категория „Кафе“ с богато портфолио от разпознаваеми марки и силен ангажимент към устойчивото производство. Чрез програмата си за устойчиво кафе компанията работи в подкрепа на фермерите за подобряване на добивите и качеството на продукцията, намаляване на въглеродния отпечатък и насърчаване на отговорни земеделски практики. Тези усилия са част от по-широката амбиция на Нестле за постигане на нетни нулеви емисии и изграждане на по-устойчива хранителна система.

