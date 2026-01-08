Нови правила за достъп до вулкана Етна – какво трябва да знаете

Десетки екскурзоводи се събраха на протест в подножието на Етна, като определиха новите правила като прекалено рестриктивни

Екскурзоводите, които водят туристи до зрелищните панорами на вулкана Етна в Сицилия, изразяват силно недоволство от новите, по-строги мерки за безопасност, въведени от местните власти след поредица от изригвания през последните седмици, съобщава Асошиейтед прес, цитира БТА.

Администрацията в Катания е спряла или сериозно е ограничила екскурзиите за наблюдение на лавовите потоци, което доведе до първата стачка на екскурзоводите от десетилетия насам. В резултат много туристи останаха с ограничени възможности да наблюдават природния феномен отблизо.

Вчера десетки екскурзоводи се събраха на протест в подножието на Етна, като определиха новите правила като прекалено рестриктивни. Те подчертават, че лавата се движи с достатъчно бавна скорост и може да бъде наблюдавана безопасно от разстояние – практика, която е била прилагана и в миналото.

В позиция на регионалния съвет на екскурзоводите се посочва, че въведените мерки на практика обезценяват професията им, тъй като ги лишават от възможността да използват своята експертиза и да поемат отговорност за воденето на туристите. Най-впечатляваща е гледката към лавовите потоци след залез слънце, но според новите разпоредби туровете са позволени само до здрач, а туристите трябва да се намират на минимум 200 метра от разтопената земна маса. Ограничението за групи до 10 души, което съществуваше и преди, вече се прилага стриктно и се следи дори с помощта на дронове.

Етна е най-активният и най-големият вулкан в Европа, привличащ хиляди посетители, които се изкачват по склоновете му, докато по-предпазливите го наблюдават от разстояние – най-впечатляващо от Йонийско море. С височина от 3350 метра и ширина 35 километра вулканът често предлага, по думите на АП, „място на първия ред“ към мощта на природата. Силно изригване през юни принуди туристи да се оттеглят, след като над района се разпростря облак от горещи газове, пепел и скални отломки. Последните ограничения бяха въведени след началото на нова серия от изригвания в навечерието на Коледа. Италианският национален институт по геофизика и вулканология потвърди, че активността продължава, но отбеляза, че лавовите фронтове се охлаждат и не напредват. Екскурзоводите се надяват чрез продължаващата стачка да постигнат компромис, който едновременно да запази професията им и да гарантира сигурността на посетителите.

