Нови правила за безопасност при летене със самолет вече са в сила

Нови правила за безопасност при летене със самолет вече са в сила

bTV Бизнес екип

Вече са в сила нови правила за пренасянето на литиеви външни батерии (известни и като пауърбанк) на борда на самолетите. Международната организация за гражданска авиация обяви, че на един пасажер вече са разрешени до две външни батерии и зареждането им е забранено по време на полет. Екипажите обаче ще имат право да ги ползват според операционните нужди на самолета.

Новите правила са в отговор на опасения за безопасността на външните батерии, след миналата година подобно устройство предизвика пожар, който унищожи самолет на "Еър Бусан" на пистата.

Красиви обещания, лоша реалност: Капаните на корпоративния

Повечето авиокомпании вече ограничават даже по-строго пренасянето на външни батерии, пише "Сега". То е разрешено само в ръчния багаж, за да може да се реагира при евентуален проблем. Справка на сайта на столичното летище показва, че масово авиокомпаниите допускат до една външна батерия на борда:

  • Ryanair – 1 бр. външна батерия до 160Wh;
  • Aegean, Air Serbia, Austrian, flydubai, ITA Airways, Lufthansa, Pegasus, Qatar Airways, Wizz Air – 1 бр. външна батерия до 100Wh;
  • Bulgaria Air, British Airways, Turkish Airlines – 1 бр. външна батерия до 100Wh;
  • easyJet, EL AL, LOT – 1 бр. външна батерия до 160Wh.

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
