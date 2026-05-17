„Никога не отговаряйте на този въпрос на интервю за работа!“: Успешен адвокат разкрива трик

Само един въпрос може да постави кандидата в неизгодно положение

Когато се озовете на интервю за работа, вероятно ще ви бъде зададен въпрос, на който според американския прокурор Джереми Розентал не бива да отговаряте, съобщава LadBible.

„Този ​​въпрос е изключително предвидим и очакван, а фактът, че отговаряте на него по време на интервю с мен, ми показва, че не сте се подготвили достатъчно добре за интервюто и че не сте направили достатъчно проучване “, каза Розентал.

„Това не е въпрос, който само аз бих задал. Това е нещо, което всеки може да зададе. Той се отнася за всички професии, не само за адвокатите. Всъщност, за всеки, който търси работа където и да е “, добави той. Въпросът, за който говори, е: „Какви са вашите очаквания за заплата?“

Преговори срещу себе си

Розентал смята, че на този въпрос не трябва да се отговаря директно, тъй като според него това е „преговори срещу себе си “. Той обясни, че работодателите обикновено имат предварително определена сума пари, която са готови да предложат на кандидата. Понякога тази сума вече е посочена в обявата за работа , но дори и да не е, работодателят обикновено вече знае какъв диапазон на заплащане е готов да предложи.

Адвокатът признава, че самият той понякога задава този въпрос на кандидатите, просто „за да види колко са глупави“, като някои кандидати поставят толкова ниски очаквания, че той им плаща „15 000 долара по-малко, отколкото е готов да плати“.

„Това просто ми показва, че не цените себе си “, каза той. „Тогава казвам: „Чудесно, ще го направим по вашия начин“, спестяваме 15 000 долара и поздравявам себе си и партньорите си. Страхотна работа.“

Две опции

Как правилно да отговорите на въпрос относно очакванията за заплата? Розентал съветва да пренасочите разговора. Той предлага две възможности: „Първо трябва да обсъдя това със семейството си“ или „Това ще зависи от това какво още науча за позицията въз основа на вашата информация“.

„Интервюиращият наистина ще хареса този отговор, защото ще знае, че не сте наивни и ще ви оцени повече за това. Това дори ще увеличи шансовете ви да получите работата“, заключи той.