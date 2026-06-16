Нови правила на хърватски плажове: Ето как можете да спестите пари

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Какво се променя
Оградите по плажовете на Задарската област скоро ще останат в миналото. Когато последните пет концесии, предоставени по старите правила, изтекат след две години, в Задарската област вече няма да има нито един ограден плаж, до който гражданите не могат да идват свободно и безплатно, съобщава RTL Danas.
Решението, основано на новия Закон за морското имущество, е взето от Задарската жупания. Две концесии вече са удължени, но по нови правила, а срокът на концесиите, които преди това са били предоставяни на десет или повече години, е съкратен.
Тази година на сесията на Окръжното събрание вече взехме две решения за удължаване на концесията, но този път по искане за пет години, без ограждане, без входни такси и с десет пъти повече приходи за общината, каза областният управител Йосип Билавер.
Според новите правила концесионерите ще плащат концесионна такса за целия плаж, а не само за частта, която използват за отдаване под наем на шезлонги или кетъринг, пише Kurir.rs.
Вместо местната власт, те ще се грижат за чистотата, поддръжката, безопасността и реда на плажа. Ще могат да поставят шезлонги на максимум 60 процента от плажната площ, докато останалата част трябва да остане свободна и безплатна за всички посетители.
Ако някой на такъв плаж не иска да използва чужд шезлонг, може да дойде със собствен шезлонг или кърпа и да използва плажа без никакви проблеми. Мисля, че този закон е един от най-добрите примери, които имаме в цяла Европа. Всеки, който мисли друго, трябва да отиде в Италия или Гърция и да види как са уредените плажовете там, каза Билавер.
Промяната беше одобрена както от местните жители, така и от туристите. "Това е добре. Доколкото знам, морските активи трябва да са достъпни за всички хора", каза Иван Тарич от Задар.
Белмин Османбегович от Босна и Херцеговина, който посещава Задар всяка година, добави: "Добра новина и мил жест, не само за жителите на Задар, но и за тези от нас, които идват и отсядат тук. Хората са, както се казва, затрупани от различни допълнителни такси."
Инспекционните служби и комуналните пазачи вече са започнали да проверяват дали концесионерите спазват новите правила. Тези, които ги нарушат, са заплашени с глоби, но и с конфискация на концесията.
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