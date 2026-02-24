Trump Organization представя план за най-високата сграда в Австралия

Очаква се хотелът и кулата Trump International Hotel & Tower в Голд Коуст да струват поне 1 милиард долара

Компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за изграждане на небостъргач в Австралия, който според неговия син Ерик ще стане най-високата сграда в страната. Кулата ще бъде разположена на Голд Коуст в Куинсланд и ще достигне височина от 335 метра, което я прави по-висока от Шард в Лондон. Това ще бъде първият официален проект на Trump Organization в Австралия, като Ерик Тръмп заяви, че той ще донесе „престижа и привлекателността на луксозна марка от световна класа“ на страната, предава ВВС.

Снимка: https://www.instagram.com/p/DVGpfuFkVMF/?img_index=3

Доналд Тръмп е критикуван, че бизнесът му може да се облагодетелства несправедливо заради влиянието му като президент, въпреки обещанието преди началото на втория му мандат да не се намесва в управлението на компанията, докато е на поста. Очаква се хотелът и кулата Trump International Hotel & Tower в Голд Коуст да струват поне 1 милиард долара. Строителството на 91-етажния комплекс трябва да започне през август, според разработчика Altus Property Group. Сградата ще включва 285 хотелски стаи, 272 луксозни апартамента, пространство за магазини и ресторанти, както и ексклузивен плажен клуб по известния бряг.

Въпреки това проектът вече има конкуренция. Предвиждат се две кули на същия участък, които биха били с 50 метра по-високи, а изграждането на 101-етажния проект One Park Lane също се очаква да започне по-късно тази година. Марката Trump Organization се използва на повече от 20 места по света, включително в Обединеното кралство, Близкия изток, Азия и големите американски градове. Компанията се фокусира върху луксозни имоти и хотели, като лицензира марката на предприемачи за жилищни сгради, хотели и голф игрища. Forbes отчита, че нетното богатство на Доналд Тръмп почти се е удвоило от 2023 г. насам.

Организацията „Тръмп“ обаче е обект на противоречия, като се твърди, че създава потенциален конфликт на интереси по време на президентството. През 2021 г. конгресна комисия установи, че Тръмп е „грубо преувеличил“ печалбите на хотела си във Вашингтон, който всъщност е загубил над 70 милиона долара по време на първия му мандат, и че е „прикрил потенциални конфликти на интереси“. Компанията отрече нарушения и нарече доклада „подвеждащ“.

