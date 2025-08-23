Нова мрежа от нощни автобуси тръгва в Европа тази есен

Автобусите ще разполагат с по 21 места

Швейцарската транспортна компания Twiliner подготвя пускането на нова мрежа от нощни автобуси, която ще свързва ключови туристически дестинации из Европа. Услугата се очаква да стартира през ноември.

Компанията съобщи, че целта е да запълни „празнината в комфорта при пътувания на дълги разстояния“. Новите превозни средства са с модерни и стилни интериори, проектирани за нощно пътуване и продължителни маршрути.

Към момента за автобусите са предвидени спирки в Швейцария, Люксембург, Белгия, Нидерландия и Испания. Това ще даде на пътуващите, загрижени за екологията, още една алтернатива за дълги разстояния вместо кратките полети, отбелязва Euronews.

Twiliner твърди, че пътуванията с техните автобуси са толкова устойчиви, колкото и с влак, и спестяват 85 процента от въглеродните емисии (CO₂e) в сравнение с полетите. Компанията съобщи и че превозните средства ще използват HVO дизел – възобновяемо гориво, произведено от растителни масла.

Нощен автобус с места като в бизнес класа на самолет

Twiliner е поставила комфорта на пътниците като основен приоритет за своите автобуси, с удобства, подобни на тези в спални влакове. Седалките ще бъдат първите в Европа, които могат напълно да се трансформират в легла с натискането на бутон, позволявайки на пътниците да спят по време на пътуването.

Автобусите ще разполагат с по 21 места – 18 на горното ниво и 3 на долното – проектирани по модел на седалките в бизнес класа на самолетите, като на пътниците се предоставят възглавници и одеяла.

Всяка зона с места е оборудвана с електрически контакти, масичка и индивидуални лампи за четене, а пътниците се радват и на безплатен интернет достъп. Освен това има малък шкаф за лични вещи, така че всичко необходимо да бъде под ръка по време на пътуването.

Нощните автобуси ще свързват 25 европейски града до 2028 г.

Дългосрочната цел на Twiliner е да създаде континентална мрежа от нощни автобуси, която да допълва съществуващите нощни влакове и да свързва 25-те най-посещавани града в Европа в рамките на три години.

При старта си през ноември 2025 г. компанията ще предложи два маршрута:

Цюрих – Амстердам, с престои в Базел, Люксембург, Брюксел и Ротердам

Цюрих – Барселона, с престой в Жирона

Автобусите ще се движат няколко пъти седмично, като се очаква следващата година услугата да стане ежедневна. Цените започват от около 180 евро в едната посока. По време на пътуването не са предвидени други спирки, освен задължителната смяна на шофьорите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN