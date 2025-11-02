Нова граница на богатство: Клубът от 100 милиарда е вече стара история

Милиардерският ултраклуб удвои членството си – Илон Мъск, Безос и Зукърбърг вече не са сами

До неотдавна нетно богатство от 100 милиарда долара осигуряваше вход в най-ексклузивния клуб в света. В ерата на изкуствения интелект стремглаво растящите състояния превърнаха 200 милиарда долара в новия праг за влизане, съобщава The Business Insider.

Шестима милиардери над новия праг

Снимка: bTV

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск, съоснователят на Oracle Лари Елисън, главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, основателят на Amazon Джеф Безос и съоснователите на Alphabet Лари Пейдж и Сергей Брин всеки притежава богатство над 200 милиарда долара, показва индексът Bloomberg Billionaires.

Те поотделно струват повече от някои от най-големите американски компании: PepsiCo, Uber, Walt Disney и Intel приключиха борсовата сесия в четвъртък с пазарна капитализация от около 200 милиарда долара всяка.

Близки претенденти

Луксозният магнат Бернар Арно, главен изпълнителен директор на LVMH, е близо до завръщане в елитния клуб, тъй като състоянието му се е увеличило с около 18 милиарда долара тази година до 194 милиарда долара. Бившият изпълнителен директор на Microsoft Стив Балмър и изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг също могат скоро да почукат на вратата, тъй като към края на борсовия ден в четвъртък техните богатства се оценяват съответно на 181 милиарда и 176 милиарда долара.

Колективно богатство срещу корпоративен мащаб

Шестимата настоящи членове на клуба от 200 милиарда долара заедно притежават около 1,7 трилиона долара, като двама от тях са в собствена лига: Мъск с 457 милиарда долара и Елисън с 317 милиарда долара.

За мащаб на сравнение Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет – една от най-големите компании в света с около 400 000 служители – е генерирала 371 милиарда долара приходи миналата година и има пазарна стойност от 1 трилион долара.

Силен ръст през годината

Снимка: iStock

Тази половин дузина лица са увеличили общото си богатство с 330 милиарда долара от началото на годината, като Елисън е нагоре със 124 милиарда, Пейдж със 76 милиарда, а Брин със 70 милиарда долара към четвъртък. В началото на годината според списъка на милиардерите над 200 милиарда долара имаха само Мъск, Безос и Зукърбърг.

Влиянието на изкуствения интелект

Ултраексклузивният клуб удвои членската си маса в рамките на десет месеца благодарение на огромната еуфория около изкуствения интелект, която повиши цените на акциите на големите технологични компании и състоянията на техните най-големи акционери.

Акциите на Oracle са скочили с 54% от началото на годината, повишавайки стойността на приблизително 40-процентния дял на Елисън в компанията за корпоративен софтуер. Alphabet е поскъпнала с 49%, което означава, че дяловете на Брин и Пейдж от около 6% всеки струват повече от всякога. Резултатът е, че и тримата са преминали прага от 200 милиарда долара, като Елисън далеч го надхвърля.

Напредъкът на Хуанг и Балмър

Снимка: Reuters

Хуанг и Балмър също притежават дялове в компании, ръководещи сектора на изкуствения интелект. Nvidia, която в сряда за кратко се превърна в първата компания с пазарна оценка от 5 трилиона долара, е поскъпнала с 51% тази година. Акциите на Microsoft, която наскоро надхвърли 4 трилиона долара пазарна стойност, преди да отстъпи, са нагоре с 25%.

Тези скокове в цените на акциите са добавили 62 милиарда и 34 милиарда долара към състоянията на Хуанг и Балмър тази година, придвижвайки ги по-близо до границата от 200 милиарда долара всеки.

Перспективи за клуба от 200 милиарда долара

Няма гаранция, че бумът на AI акции ще продължи да тласка нагоре богатствата на свръхбогатите, но ако това се случи, клубът от 200 милиарда долара може да стане много по-пренаселен.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN