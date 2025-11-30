Колко струва един ден в испанския „Дисниленд“ за фенове на Ferrari?

Ето какви аткракции може да откриете вътре

До всички фенове на Ferrari и бързите скорости - този тематичен парк е за вас. Ferrari Land е тематичен парк, създаден като част от PortAventura World в Испания. Зад проекта стоят 100 милиона евро инвестиция и невероятното обещание: „от нула до 180 км/ч за пет секунди“.

Според официалния сайт на PortAventura World, това е именно Red Force – най-високото и най-бързо влакче в Европа. А според мнозина потребители в Tripadvisor, това е и “атракцията, заради която си заслужава да се отиде”.

Страх, ускорение и 24 секунди, които не се забравят

Снимка: portaventura park

Red Force ускорява с G-сила 1,3. Влакчето изстрелва композицията до 180 километра в час и достига 112 метра височина за секунди. Преживяването трае едва 24 секунди – съвършено достатъчни за мнозина, твърде кратки за любителите на адреналина.

На табелите в парка дори е споменато, че при определени метеорологични условия композицията има около 30% шанс да не стигне върха и да се върне назад – детайл, който някои посетители приемат като допълнителна атракция, а други като краен аргумент да се откажат от второ качване.

Останалото в парка

Снимка: portaventura park

Макар Red Force да е звездата, Ferrari Land предлага и по-умерени атракции. Двете Thrill Towers – едната за свободно падане, другата за „отскачане“ – осигуряват стандартна доза адреналин. За семействата има писта в стил „Маранело“, а по-малките посетители могат да участват в мини състезание.

Ferrari Experience, голяма червена сграда в центъра, е място, което феновете на марката определят като задължително. Симулатори, интерактивни изложби, състезателни легенди и само осем места за реалистичните F1 симулатори, които се резервират бързо. Препоръката, която се чува най-често, включително в мнения в Tripadvisor: да се отиде първо там и веднага да се запази час.

За Pit Stop Record – отборно състезание за смяна на гумите на болид – важи същото. И двете активности имат допълнителна такса от 20 евро.

Италианска сцена в сърцето на Каталуния

Снимка: portaventura park

Паркът е помислен като смесица между червената идентичност на Ferrari и италианска архитектура. Посетителите минават покрай Колизеума, стилизирани венециански камбанарии и ресторанти, в които се сервират класически италиански ястия. Акробатични шоута, BMX изпълнения и голям бутиков магазин допълват усещането за премиум изживяване.

Според официалната информация от PortAventura World паркът работи от 10:00 до 17:00 ч., а в пиковия сезон – и вечер между 18:00 и 01:00 ч.

Входът е ограничен до около 5000 души на ден, а предварителната резервация е силно препоръчителна – дори задължителна, за да се избегне отказ на входа.

Как да се стигне?

Най-близкото летище е Реус – само на 15 минути с кола. Барселона е в радиус от час път с влак или автомобил. Много посетители комбинират престой в Салоу с посещение на PortAventura World, който вече включва няколко тематични парка, хотели, голф игрища и плажен клуб.

Колко струва билета?

Снимка: portaventura park

По данни на Attraction Tickets Direct, към момента стандартните билети варират - 60 евро за възрастен и 52 евро за дете за еднодневен достъп до два парка. Около 109 евро за възрастен и 94 евро за дете за четиридневен билет за три парка.

Официалният сайт на PortAventura World предлага и бюджетния вариант:

– 19 евро за вход само във Ferrari Land

– 48–56 евро за комбиниран еднодневен билет

– 53–62 евро за двудневен

– 70–82 евро за тридневен

В мненията в Tripadvisor най-често се повтаря тезата, че „онлайн винаги е по-евтино“, а комбинираните билети са най-разумните, когато човек така или иначе планира да види и PortAventura Park.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN