Норвегия измести Русия като №1 в света по износ на тръбен газ

Норвегия измести Русия като №1 в света по износ на тръбен газ

bTV Бизнес екип

През 2025 г. експортът на Норвегия по газопроводи е достигнал 108,6 млрд. кубически метра газ

Русия е загубила статута си на най-голям износител на природен газ по тръбопроводи в света, отстъпвайки първото място на Норвегия. Това показват данните на Международния газов съюз (IGU).

Доклад на IGU, сочи, че през 2025 г. експортът на Норвегия по газопроводи е достигнал 108,6 млрд. кубически метра газ, а на руския е спаднал до 103,5 млрд. куб. м.

В резултат на санкциите на ЕС заради войната в Украйна по тръбите към Европа тече все по-малко руски газ. Спрямо 2005 г. износът на Русия по тръбопроводи от Русия се е смалил с повече от 50%

Русия усилено пренасочва газовия си експорт към Китай и други азиатски страни, мъчейки се да компенсира изгубените европейски пазари. Но това дава коз в ръцете на Пекин да диктува условията.

Само преди дни руският държавен глава бе на важно посещение в Китай, но не успя да се похвали с пробив за изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" - огромен проект, който цикли от дълги години. Стана ясно, че китайският лидер Си Дзинпин е настоял пред Путин цената на руския газ да е като вътрешния руски пазар.

Анализаторите на IGU посочват, че световният пазар на природен газ е станал по-гъвкав през последните години, което позволява на индустрията да се справи с нестабилността, причинена от блокадата на Ормузкия проток, предаде "Сега". Инвестициите в инфраструктура за втечнен природен газ, диверсификацията на доставките и гъвкавите търговски споразумения с доставчиците имат ключов принос. 

На пазара на втечнен газ №1 са САЩ, следвани от Катар и Австралия.  

По общ обем - тръбен и втечнен газ, САЩ са първи в света

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

