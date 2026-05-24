„Портата на Дявола“: Тази известна туристическа дестинация е обявена за продажба

Мястото от години привлича туристи със своя необичаен хумор и нестандартна атмосфера

„Портата на Дявола“ е една от най-известните туристически атракции в град Хел в щата Мичиган. Този месец тя бе обявена за продажба, а новият собственик може да се сдобие с емблематичното място, което включва магазин за сладолед Crematory, миниголф с дяволска тематика и дори сватбен параклис. Срещу 39 000 евро всеки желаещ може да притежава част от прочутия в Средния Запад на САЩ, предава Еuronews.

Имотът, който се простира върху седем акра, разполага с миниголф игрище, сладкарница с името „Крематориумът“, сватбен параклис и множество закачливи атракции с адска тематика. Мястото от години привлича туристи със своя необичаен хумор и нестандартна атмосфера. Познато е под името „Портата на Дявола" или „Портата към Ада".

След десетилетия, прекарани в посрещане на посетители в „Портата към ада“, 80-годишният собственик Джон Колон е решил, че е време окончателно да се раздели с Ада. Той продава имота, за да се пенсионира, след като управлява популярната туристическа дестинация от 1998 година.

Сред всички тематични обекти особено популярна е сватбената църква. В официалния сайт на Hell дори присъства шеговитото послание: „Брак, който започва в Ада, няма накъде да върви, освен нагоре!“ Градът съществува още от 1838 година, а името му е официално прието три години по-късно.

През зимата Хел често се оказва буквално замръзнал, тъй като температурите падат под нулата. Освен това градът е известен и с Hell Saloon – ресторант и музикална сцена, които също привличат посетители от различни места.

Според обявата за продажба имотът е печеливш и само през 2024 година е реализирал брутен доход от 282 000 евро. Разположен на около 20 мили северозападно от Ан Арбър – петия по големина град в Мичиган – Хел отдавна е предпочитана спирка за туристи, търсещи нещо по-нестандартно. В туристическия сайт на щата мястото е описано като „странна, но задължителна за посещение дестинация“, известна със своя дяволски хумор и забавни атракции.