Някои профили може да изчезнат: Променят домейна на една от най-използваните социални мрежи

Ето как да спасите своя акаунт

Платформата X (бившият Twitter) ще прекрати използването на стария домейн twitter.com, предаде the Verge. Компанията предупреди потребителите, които използват passkey за двуфакторна идентификация (2FA), че трябва да ги регистрират отново, за да продължат да влизат в профилите си.

Ако това не бъде направено до 10 ноември, акаунтите ще бъдат временно заключени, а изоставените профили може да бъдат продадени, предупреждават от X.

Според екипа на X Safety промяната не е свързана със сигурността, а се налага по технически причини — passkeys са обвързани с конкретния домейн и няма да разпознават друг.

Така компанията окончателно се разделя с иконичния домейн twitter.com. Преходът към X.com започна преди повече от година, когато платформата се отказа и от синята птица като символ на марката.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN