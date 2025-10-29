1 USD
1.68171 BGN
Петрол
64.33 $/барел
Bitcoin
$113,473.0
Последвайте ни
Свят Някои профили може да изчезнат: Променят домейна на една от най-използваните социални мрежи

Някои профили може да изчезнат: Променят домейна на една от най-използваните социални мрежи

bTV Бизнес екип

Ето как да спасите своя акаунт

Платформата X (бившият Twitter) ще прекрати използването на стария домейн twitter.com, предаде the Verge. Компанията предупреди потребителите, които използват passkey за двуфакторна идентификация (2FA), че трябва да ги регистрират отново, за да продължат да влизат в профилите си.

Uber и Nvidia ще разработват роботаксита

Ако това не бъде направено до 10 ноември, акаунтите ще бъдат временно заключени, а изоставените профили може да бъдат продадени, предупреждават от X.

Инвестиция за 135 млрд. долара: Microsoft ще притежава 27% от OpenAI

Според екипа на X Safety промяната не е свързана със сигурността, а се налага по технически причини — passkeys са обвързани с конкретния домейн и няма да разпознават друг.

Така компанията окончателно се разделя с иконичния домейн twitter.com. Преходът към X.com започна преди повече от година, когато платформата се отказа и от синята птица като символ на марката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

