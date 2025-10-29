Uber и Nvidia ще разработват роботаксита

Nvidia си сътрудничи и с автомобилните производители Stellantis, Lucid и Mercedes-Benz

Компаниите Uber и Nvidia обявиха партньорство за създаването на 100 000 роботаксита, които се очаква да излязат по пътищата през 2027 година. Според обявените планове, тези превозни средства ще бъдат напълно автономни и ще използват най-новите технологии на Nvidia в областта на изкуствения интелект, предаде Reuters.

Снимка: Reuters

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, заяви, че съвместната инициатива с Uber ще изгради „рамка за цялата индустрия“, която ще позволи масово внедряване на автономни автопаркове, задвижвани от ИИ. По думите му, това партньорство ще даде възможност за преход от настоящите транспортни системи, управлявани от хора, към бъдещите флотилии от самоуправляващи се автомобили.

Освен с Uber, Nvidia си сътрудничи и с автомобилните производители Stellantis, Lucid и Mercedes-Benz, за да подпомогне свързването на съвременната мобилност с бъдещите автономни технологии. Stellantis обяви, че заедно с Nvidia, Uber и Foxconn ще проучи възможностите за съвместна разработка на автономни превозни средства, за да се възползва от растящото глобално търсене на такива автомобили.

Снимка: Reuters

Сътрудничеството между четирите компании ще се фокусира върху интеграцията на софтуера за автономно шофиране и изкуствения интелект на Nvidia с операциите за споделено пътуване на Uber, електрониката на Foxconn и производствения капацитет на Stellantis. Целта е създаването на роботизирани таксита с ниво 4 на автономност, които могат да се движат без човешка намеса в повечето ситуации.

Производството на новите превозни средства се очаква да започне през 2028 година, като Uber планира първоначално да разположи 5000 автономни автомобила Stellantis в избрани градове по света, след старта на операциите в Съединените щати. В същия ден Nvidia представи и своята нова технологична платформа за автономни коли – Hyperion, която ще бъде в основата на предстоящата мрежа от роботаксита.

