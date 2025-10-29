Инвестиция за 135 млрд. долара: Microsoft ще притежава 27% от OpenAI

OpenAI започна да разширява партньорствата си и с други технологични компании

Microsoft и OpenAI обявиха значително преструктуриране на своето стратегическо партньорство в областта на изкуствения интелект, което цели да осигури по-голяма независимост и на двете компании, като същевременно запази тясното им сътрудничество. Според официална публикация в блога на OpenAI, Microsoft ще притежава около 27% от преструктурираната компания, като инвестицията се оценява на близо 135 милиарда долара, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

OpenAI ще премине към структура на корпорация с обществена полза (public benefit corporation), което ще ѝ позволи да съчетава комерсиалните си цели с по-широки обществени отговорности. В същото време компанията се е ангажирала да закупи облачни услуги Azure на стойност 250 милиарда долара от Microsoft, макар че американският технологичен гигант вече няма да има право на първи отказ като основен доставчик на инфраструктура. Сделката също така удължава интелектуалните права на Microsoft върху моделите и продуктите на OpenAI до 2032 година.

„С навлизането в следващата фаза на това партньорство подписахме ново окончателно споразумение, което надгражда нашата основа, укрепва сътрудничеството и създава условия за дългосрочен успех и на двете организации“, заявиха двете компании в съвместно изявление.

Снимка: iStock

През последните години Microsoft се превърна в ключов инвеститор и стратегически партньор на OpenAI, докато последната се наложи като водеща сила в бързо развиващата се област на генеративния изкуствен интелект. Под ръководството на Сам Алтман, OpenAI започна да разширява партньорствата си и с други технологични компании, което постави въпроси относно дългосрочната устойчивост на сътрудничеството с Microsoft.

Партньорството между двете компании датира от 2019 година, когато Microsoft инвестира 1 милиард долара в тогава малката изследователска организация, създадена през 2015 г. от визионери като Илон Мъск. През 2021 г. Microsoft увеличи вложенията си, а през януари 2023 г. инвестира нови 10 милиарда долара след огромния успех на ChatGPT, пуснат през ноември 2022 г.

Тази дългосрочна колаборация преобрази и двете компании. OpenAI се разви от изследователска лаборатория в една от най-ценните стартъп компании в света. Microsoft зае водещо място в глобалната надпревара за изкуствен интелект, интегрирайки технологията на OpenAI — ребрандирана като Copilot — във всичките си продукти, включително търсачката Bing и офис пакета Microsoft 365.

