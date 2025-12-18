BGN → EUR
БГ Бизнес Бюджет 2026: Как дефицитът се вдига, когато приходи и разходи се намаляват по равно?

Бюджет 2026: Как дефицитът се вдига, когато приходи и разходи се намаляват по равно?

bTV Бизнес екип

Според Фискалния съвет, новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози

Фискалния съвет (ФС) развива връзката между макроикономическите прогнози, фискалните индикатори и рисковете за устойчивост за бюджета през 2026 г. Конкретно, темата за повишаване на дефицита, когато приходите и разходите намаляват еднакво, свързани с ефекта върху БВП. Това става ясно от становище на Фискалния съвет до медиите. Преработеният бюджет 2026 предлага намаляване на приходите и разходите с еднаква сума и дефицитът остава същият. 

Снимка: iStock

Данните за 2026:

  • Първи вариант: Приходи 50.402 млрд. €, Разходи 54.052 млрд. € → Дефицит 3.65 млрд.€
  • Ако се намалят по равно (като във втория вариант): Приходи 49.402 млрд. €, Разходи 53.052 млрд. € → Дефицит пак 3.65 млрд.€

Процентът дефицит се брои спрямо БВП и ако БВП е по-малък от очакваното, защото растежът е по-сла), същият дефицит от 3.65 млрд.€ вече е по-голям процент.

  • Ако БВП е 123 млрд. €  → 3.65 млрд. дефицит = 3% (Точно на границата)
  • Ако БВП падне на 118 млрд. € → същият 3.65 млрд. = 3.1% (вече над позволеното!)
България влиза в еврозоната като прецедент, но без икономически риск

Оценката за приходите на Фискалния съвет в първия вариант е 47 561,0 млн. €, а оценката за разходите на Министерството на финансите - 53 876,6 млн. €, дефицитът се получава -6 315,6 млн. €. Това е два пъти повече над официалния. Във втория вариант оценката на приходите на ФС с ефект от по-висок БВП от 920 млн. евро и разходи на МФ - 52 842,8, съпоставим дефицит е -5 931,4 млн. €, което е отново два пъти повече над официалния.

Според Фискалния съвет, новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5–4,7 млрд. евро. Ако растежът е по-слаб, което тя смятат за по-вероятно, БВП ще е по-малък. Тогава дори и да намалят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%. Това ще наруши правилата за еврозоната и ще струва по-скъпо.

Когато икономиката не расте, дефицитът е по-голям, дори да не са заети повече пари. Затова от  Фискалния съвет казват да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. ФС предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

