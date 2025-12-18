Бюджет 2026: Как дефицитът се вдига, когато приходи и разходи се намаляват по равно?

Според Фискалния съвет, новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози

Фискалния съвет (ФС) развива връзката между макроикономическите прогнози, фискалните индикатори и рисковете за устойчивост за бюджета през 2026 г. Конкретно, темата за повишаване на дефицита, когато приходите и разходите намаляват еднакво, свързани с ефекта върху БВП. Това става ясно от становище на Фискалния съвет до медиите. Преработеният бюджет 2026 предлага намаляване на приходите и разходите с еднаква сума и дефицитът остава същият.

Снимка: iStock

Данните за 2026:

Първи вариант: Приходи 50.402 млрд. €, Разходи 54.052 млрд. € → Дефицит 3.65 млрд.€

Ако се намалят по равно (като във втория вариант): Приходи 49.402 млрд. €, Разходи 53.052 млрд. € → Дефицит пак 3.65 млрд.€

Процентът дефицит се брои спрямо БВП и ако БВП е по-малък от очакваното, защото растежът е по-сла), същият дефицит от 3.65 млрд.€ вече е по-голям процент.

Ако БВП е 123 млрд. € → 3.65 млрд. дефицит = 3% (Точно на границата)

Ако БВП падне на 118 млрд. € → същият 3.65 млрд. = 3.1% (вече над позволеното!)

Оценката за приходите на Фискалния съвет в първия вариант е 47 561,0 млн. €, а оценката за разходите на Министерството на финансите - 53 876,6 млн. €, дефицитът се получава -6 315,6 млн. €. Това е два пъти повече над официалния. Във втория вариант оценката на приходите на ФС с ефект от по-висок БВП от 920 млн. евро и разходи на МФ - 52 842,8, съпоставим дефицит е -5 931,4 млн. €, което е отново два пъти повече над официалния.

Според Фискалния съвет, новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5–4,7 млрд. евро. Ако растежът е по-слаб, което тя смятат за по-вероятно, БВП ще е по-малък. Тогава дори и да намалят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%. Това ще наруши правилата за еврозоната и ще струва по-скъпо.

Когато икономиката не расте, дефицитът е по-голям, дори да не са заети повече пари. Затова от Фискалния съвет казват да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. ФС предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN