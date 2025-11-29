Някога този град е бил столица, а днес е забравен от света

Kaк можете да посетите това място?

Удонг, разположен на около 35 километра от Пном Пен, е една от най-недооценените исторически дестинации в Камбоджа. Градът е бил столица на страната от 1618 г. до средата на 1860-те години. Името му произлиза от санскритската дума uttunga, означаваща „висок“ или „величествен“, а официалното му название на картите е Пном Удонг („хълм Удонг“). Макар ролята му на политически център да е отминала преди повече от 150 години, хълмът остава важен за камбоджанската културна и религиозна традиция. Тук се намират 16 будистки ступи, в които са положени останки на камбоджански крале, както и множество реликви, скулптури и свещени артефакти, предава ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

Достъпът до върха преминава през над 500 стъпала, украсени с будистки знамена и символи, като маршрутът предлага панорамни гледки към околните села. Най-впечатляващата структура е изящен храм на върха на 93-метровия хълм, отличаващ се със сложни орнаменти и сребрист блясък, украсен с резбовани слонове – символи на сила и дълголетие. Вътре е разположена статуя на златен Буда. Наблизо се издига каменна пагода с висок стълб, чиито четири лица на Буда гледат към всички посоки на света, създавайки мистична атмосфера, особено при мъгливо време.

Макар днес Удонг да е предпочитана еднодневна дестинация за жителите на Пном Пен, той остава сравнително непознат за международните туристи, често привлечени основно от Ангкор Ват или съседни държави в региона. Преместването на столицата от Удонг в Пном Пен през XIX век съвпада с установяването на френския протекторат. По-късно, през XX век, гражданската война и последвалите конфликти оставят значителни щети върху инфраструктурата на страната, като различните райони се възстановяват с различна скорост. В резултат Удонг продължава да крие неизследвани обекти и исторически следи.

Комплексът е по-компактен от Ангкор Ват и може да бъде разгледан в рамките на няколко часа, но въпреки това осигурява важна връзка между историческата епоха на Ангкор и съвременната камбоджанска държавност. Удонг остава активен религиозен център, в който продължават да се изграждат нови структури. Подземен радар е открил допълнителни останки от древни сгради в района, но реставрационните дейности напредват бавно и неравномерно. Камбоджа номинира обекта за включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2020 г., но кандидатурата не беше одобрена. Експерти подчертават, че районът включва хълма, манастирите в подножието, следи от старите дворци и цитаделата Лонгвек – множество отделни точки, формиращи цялостния комплекс.

Снимка: Getty Images/iStock

В последните години правителството увеличава инвестициите в туристическата инфраструктура, като част от усилията е и стремежът за включване на повече национални обекти в списъците на ЮНЕСКО. През 2025 г. близо до Пном Пен беше открито ново международно летище на стойност 2 милиарда долара – ключов проект, насочен към по-добро обслужване на столицата и привличане на туристи към по-слабо посещаваните южни региони на страната. Прогнозите са, че подобни проекти могат да увеличат международния интерес към дестинации като Удонг.

За посещение на комплекса се изисква туристите да покриват раменете и коленете си при влизане в храмовете и религиозните центрове, както и да свалят обувките си преди да влязат в златния храм. Мястото е лишено от типичните туристически удобства – няма сергии, указателни табели или карти, а мобилната мрежа е ограничена. Някои туристически компании предлагат организирани посещения с транспорт, вода и екскурзоводи, тъй като в района е трудно да се намерят напитки и закуски. Сред обектите на територията на Удонг се откроява и мемориал, посветен на жертвите на режима на Червените кхмери, в който са почетени над 1,7 милиона загинали в края на 70-те години – важен елемент от историческата памет на страната.

