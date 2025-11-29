Някога този град е бил столица, а днес е забравен от света

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В столичен квартал започна строеж на спортна зала за близо 12 млн. лева
Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца
Kaк можете да посетите това място?
Удонг, разположен на около 35 километра от Пном Пен, е една от най-недооценените исторически дестинации в Камбоджа. Градът е бил столица на страната от 1618 г. до средата на 1860-те години. Името му произлиза от санскритската дума uttunga, означаваща „висок“ или „величествен“, а официалното му название на картите е Пном Удонг („хълм Удонг“). Макар ролята му на политически център да е отминала преди повече от 150 години, хълмът остава важен за камбоджанската културна и религиозна традиция. Тук се намират 16 будистки ступи, в които са положени останки на камбоджански крале, както и множество реликви, скулптури и свещени артефакти, предава ВВС.
Достъпът до върха преминава през над 500 стъпала, украсени с будистки знамена и символи, като маршрутът предлага панорамни гледки към околните села. Най-впечатляващата структура е изящен храм на върха на 93-метровия хълм, отличаващ се със сложни орнаменти и сребрист блясък, украсен с резбовани слонове – символи на сила и дълголетие. Вътре е разположена статуя на златен Буда. Наблизо се издига каменна пагода с висок стълб, чиито четири лица на Буда гледат към всички посоки на света, създавайки мистична атмосфера, особено при мъгливо време.
Макар днес Удонг да е предпочитана еднодневна дестинация за жителите на Пном Пен, той остава сравнително непознат за международните туристи, често привлечени основно от Ангкор Ват или съседни държави в региона. Преместването на столицата от Удонг в Пном Пен през XIX век съвпада с установяването на френския протекторат. По-късно, през XX век, гражданската война и последвалите конфликти оставят значителни щети върху инфраструктурата на страната, като различните райони се възстановяват с различна скорост. В резултат Удонг продължава да крие неизследвани обекти и исторически следи.
Комплексът е по-компактен от Ангкор Ват и може да бъде разгледан в рамките на няколко часа, но въпреки това осигурява важна връзка между историческата епоха на Ангкор и съвременната камбоджанска държавност. Удонг остава активен религиозен център, в който продължават да се изграждат нови структури. Подземен радар е открил допълнителни останки от древни сгради в района, но реставрационните дейности напредват бавно и неравномерно. Камбоджа номинира обекта за включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2020 г., но кандидатурата не беше одобрена. Експерти подчертават, че районът включва хълма, манастирите в подножието, следи от старите дворци и цитаделата Лонгвек – множество отделни точки, формиращи цялостния комплекс.
В последните години правителството увеличава инвестициите в туристическата инфраструктура, като част от усилията е и стремежът за включване на повече национални обекти в списъците на ЮНЕСКО. През 2025 г. близо до Пном Пен беше открито ново международно летище на стойност 2 милиарда долара – ключов проект, насочен към по-добро обслужване на столицата и привличане на туристи към по-слабо посещаваните южни региони на страната. Прогнозите са, че подобни проекти могат да увеличат международния интерес към дестинации като Удонг.
За посещение на комплекса се изисква туристите да покриват раменете и коленете си при влизане в храмовете и религиозните центрове, както и да свалят обувките си преди да влязат в златния храм. Мястото е лишено от типичните туристически удобства – няма сергии, указателни табели или карти, а мобилната мрежа е ограничена. Някои туристически компании предлагат организирани посещения с транспорт, вода и екскурзоводи, тъй като в района е трудно да се намерят напитки и закуски. Сред обектите на територията на Удонг се откроява и мемориал, посветен на жертвите на режима на Червените кхмери, в който са почетени над 1,7 милиона загинали в края на 70-те години – важен елемент от историческата памет на страната.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Очаква се залата да бъде изградена за 16 месеца
Колко струват билетите?