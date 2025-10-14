Нивото на безработица във Великобритания расте до 4,8%

Броят на новозаетите към края на август достига 34,2 милиона

Безработица в Обединеното кралство през периода юни - август 2025 г. се повиши неочаквано до ниво от 4,8% спрямо стабилизация на ниво от 4,7% през предходните три месеца, показват данни на официалната британска статистика ONS. Това е най-високото ниво на британската безработица от трите месеца до края на юни 2021 г.

Броят на новозаетите през три месеца до края на август пък се увеличи с 91 хиляди, достигайки 34,2 милиона, но след ръст с 232 хиляди през предходния период тримесечен период до края на юли.

Броят на служители на трудов договор обаче отбеляза спад с 10 хиляди през септември до 30,3 милиона след повишение с 10 хиляди през август. Спрямо същия месец на 2024 г. броят на служителите на трудов договор се понижи с 0,3% или със 100 хиляди, съобщава БНР.

Прогнозният брой на свободните работни места през трите месеца до края на август 2025 г. пък спадна с 9 000 спрямо предходното тримесечие, достигайки 717 000.

В същото време растежът на заплатите в Обединеното кралство, изключвайки бонусите, се забави през трите месеца до края на август до 4,7% от 4.8% през предходния тримесечен период, достигайки най-слаб растеж от периода февруари - април 2022 г.

Заплатите, включвайки и бонусите, пък се повишиха с 5,0% на годишна база до 733 паунда за седмица, след растеж с 4,8% през предходния период благодарение на по-силно нарастване на заплащането на труда в публичния сектор (с 5,8% спрямо 5,1% през периода май - юли 2025 г.), докато заплатите в частния сектор се увеличиха с 4,8% след повишение с 4,7% през предходния период.

Взимайки предвид инфлацията обаче, реалните общи доходи са се увеличили с 0,8%, спрямо повишение с 0,6% през предходния период, докато редовните доходи са нараснали с 0,6%, което е леко понижение спрямо 0,7%.

Днешните данни на ONS за по-бавен растеж на заплащането на труда, изключвайки бонусите, както и за повишаване на нивото на безработица, предполагат, че Английската централна банка би могла да продължи да намалява постепенно лихвените ставки.

С оглед на това британската лира поевтиня след оповестяването на данните. Паундът се понижава с 0,4% към 1,3278 долара, докато еврото поскъпва с 0,44% към 0,8713 британски лири.

