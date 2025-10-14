Къде в Европа младите висшисти намират работа най-лесно?

Работещите в България са 93,7%

Образованието играе ключова роля в трудовия пазар. Данните на Евростат показват, че по-високото образователно равнище обикновено води до по-висока заетост и по-добри доходи през целия живот. Въпреки дипломата, на много млади хора им отнема време да намерят работа. Конкуренцията е сериозна – само във Великобритания през 2024 г. за под 17 000 позиции за висшисти са постъпили над 1,2 милиона кандидатури, според Института на студентските работодатели (ISE). Това означава, че средно по 140 души са кандидатствали за една позиция, предава Euronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Как изглежда заетостта сред наскоро дипломиралите се в Европа?

Евростат отчита, че средно 84,9% от завършилите висше образование в ЕС през последните три години (на възраст 20–34 години) са били заети през 2024 г. Данните включват две основни групи: завършили преди „една до три години“ и такива „до три години“. Висшето образование обхваща нива 5–8 по ISCED – от кратки програми до бакалавърски, магистърски и докторски степени. Заетостта в Европа варира значително – от едва 63,5% в Турция до цели 93,7% в България. Сред страните от ЕС, най-нисък дял на заетост се наблюдава в Гърция (72,7%).

Ниската заетост в Турция е свързана със структурни проблеми. Според турския офис на ОИСР, бързото разрастване на университетите е затруднило поддържането на качеството на образованието, което води до слаба възвръщаемост от дипломата. Има съществено разминаване между търсените на пазара умения и тези, които се преподават, особено в сферите STEM. Турция е и единствената страна в Европа, където безработицата сред висшистите е по-висока от тази сред общото население. За разлика от това, Северна и Централна Европа демонстрират по-добри резултати в интеграцията на младите на пазара на труда.

Снимка: Getty Images / iStock

Заетостта над 90% е реалност в осем европейски страни, включително България, Естония, Нидерландия, Норвегия и Германия. Унгария и Полша също попадат в тази група с по 90,5%. От другата страна, освен Турция, под 80% заетост се наблюдава в шест държави: Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Сърбия и Франция. Това означава, че над 20% от завършилите там не работят. Някои от тях може да не се водят безработни официално, но попадат в групата на скритата безработица или работят непълно.

Ролята на пола

Мъжете в ЕС са по-склонни да си намерят работа след дипломиране – 86% спрямо 84% при жените. Въпреки това, в осем страни жените имат по-висока заетост. Най-голямата разлика в тяхна полза е в Гърция – 75,9% срещу 68,5% при мъжете. Турция обаче демонстрира най-силно полово неравенство – 74,2% за мъжете и само 55,2% за жените. Словения, Латвия, Исландия и Сърбия също показват значителни разлики.

Така съседките Турция и Гърция илюстрират две напълно противоположни тенденции по отношение на равенството между половете при заетостта на висшисти. В цялото ЕС, хората с висше образование печелят средно с 38% повече от тези със средно образование и със 68% повече от лицата с ниско образование.

