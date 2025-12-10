Нов мост ще свързва Гърция и Турция с паневропейския транспортен коридор Берлин – София – Солун

Съоръжението ще бъде построено в района на Еврос

Нов трансграничен мост ще свързва Гърция и Турция с паневропейския коридор Берлин–София–Солун, съобщиха министрите на транспорта на двете страни по време на среща в Атина, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

Съоръжението ще бъде построено в района на Еврос и има за цел да подобри транспортните връзки между Гърция и Турция, както и да облекчи трафика към другите балкански държави. Мостът ще се състои от три участъка с обща дължина 811 метра, поясни гръцкият министър на транспорта Христос Стайкурас след разговор с турския си колега. Той ще включва по две ленти в посока, аварийна лента и тротоари за пешеходци.

Проектът е с европейско значение, тъй като ще осигури директна връзка между двете страни и паневропейския транспортен коридор, преминаващ през София и Солун. Освен това, новият мост ще позволи по-бърза и удобна връзка на Турция с останалите балкански държави, което се очаква да ускори търговския и туристически обмен в региона.

Транспортните министри потвърдиха, че строителството на съоръжението е планирано да започне през следващата година, като се очаква то да допринесе за модернизацията на транспортната инфраструктура в региона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN