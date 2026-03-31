Нидерландия въвежда пътна такса за камиони от 1 юли

Нидерландия ще въведе пътна такса за тежкотоварния трафик от 1 юли 2026 г. Собствениците на камиони, включително на превозни средства, регистрирани в други държави, ще бъдат таксувани за всеки километър пробег, обяви днес Нидерландската автомобилна администрация (RDW) в съобщение, цитирано от БТА.

Таксата ще се прилага за почти всички магистрали в страната, както и за някои провинциални и общински пътища.

На 1 юли 2026 г. ще отпадне валидността на евровинетката на територията на Нидерландия, припомнят от нидерландският регулатор.

Над 725 000 чуждестранни камиона използват нидерландските пътища всяка година, се посочва в съобщението.

Таксата за камиони се прилага за нидерландски и чуждестранни камиони от категории N2 и N3 с максимална разрешена маса над 3500 кг.

Превозните средства трябва да бъдат оборудвани с функциониращо бордово устройство (OBU), което записва изминатото разстояние, за да заплащат пътна такса.

За да получат подобно бордово устройство, собствениците на камиони сключват договор с доставчик на услуги. От своя страна той доставя необходимото устройство и обработва плащанията на пътни такси.

Бордовото устройство (OBU) трябва да бъде активирано по всяко време, докато водачът шофира в Нидерландия. Не е възможно да се закупят билети за отделните маршрути в страната.

Новата такса ще допринесе за по-устойчив и ефективен транспорт. Колкото по-незамърсяващо и по-леко е превозното средство, толкова по-ниска е сумата на километър. В резултат на това, пътната такса за камиони стимулира инвестициите в чисти и ефикасни превозни средства, обясняват от Нидерландската автомобилна администрация.

Повече информация за таксите и инструмент за изчисляването им може да бъдат намерени на адрес: trucktoll.nl.