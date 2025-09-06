Netflix вече дава възможност да споделяме на любими сцени от сериалите

Функцията е достъпна само за мобилни устройства

Netflix представи нова актуализация на функцията „Moments“, която позволява на потребителите да избират начална и крайна точка на сцени от сериали, за да ги запазват и споделят, предаде CNBC News. Функцията е достъпна само за мобилни устройства.

Новата версия идва в момент, когато Netflix пуска втората част от сезон 2 на популярния сериал Wednesday. Актуализацията включва опция „clip“, която позволява на зрителите да изрежат определен сегмент от видеото. След това клипът се запазва в „My Netflix“ за повторно гледане или споделяне.

„Тази функция дава възможност на потребителите да споделят любимите си истории, създавайки персонализирано изживяване. Това е само началото на по-динамично изживяване в платформата с функции и дизайн, създадени специално за мобилни устройства“, коментира Елмар Нубемайер, служител на Netflix.

Новата актуализация идва в момент на редизайн на платформата – с обновена начална страница и вертикална видео лента за мобилни устройства. Netflix продължава своите стратегически промени след период на застой през 2022 г., включително по-евтин абонамент с реклами и ограничаване на споделянето на пароли.

Въпреки че компанията вече не публикува данни за абонатите, през януари Netflix е имала над 300 милиона платени абоната.

