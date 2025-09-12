Неравенство в Европа: Кои страни имат най-несправедливо разпределение на богатството?

Кои са основните причини, които движат разликите в неравенството в богатството?

Разпределението на богатството е един от важните показатели за равенство в обществото. Въпреки че е неравномерно в повечето страни, нивото на неравенство е от значение.

През първото тримесечие на 2025 г., най-богатите 10% от домакинствата в еврозоната са притежавали 57,4% от общото нетно богатство, докато само най-богатите 5% са представлявали 44,5% според Европейската централна банка (ЕЦБ). За разлика от това, най-богатите 50% от домакинствата са притежавали само около 5% от богатството. Тези цифри показват забележителното неравенство в разпределението на богатството в цяла Европа.

Но как е разпределено богатството в Европа? Кои страни имат най-високи и най-ниски резултати за неравенство в богатството в цяла Европа? И кои са основните причини, които движат разликите в неравенството в богатството?

Докладът за глобалното богатство на UBS за 2025 г. разкрива индекса на Джини за неравенство в богатството в цяла Европа към 2024 г., пише Euronews. Коефициентът на Джини измерва неравенството в богатството в страна с число между 0 и 1: По-висока стойност показва по-голямо неравенство, докато стойност 0 представлява пълно равенство.

Според доклада, Швеция отчита най-високото неравенство в богатството с коефициент на Джини от 0,75, докато Словакия отчита най-ниското - 0,38.

В допълнение към Швеция, неравенството в богатството е високо и в Турция (0,73), Кипър (0,72), Чехия (0,72) и Латвия (0,7), всички с резултати над 0,7.

На дъното, Белгия (0,47) и Малта (0,48) следват Словакия с коефициенти на Джини под 0,5.

Академични изследвания показват, че разликата между половете в Обединеното кралство е подценявана в официалните данни в продължение на десетилетия.

Сред петте най-големи икономики в Европа, Германия има най-високо ниво на неравенство в богатството - 0,68, докато резултатите са много по-близки в останалите страни: Испания (0,56) е с най-ниско ниво, следвана от Италия (0,57), Обединеното кралство (0,58) и Франция (0,59).

Защо Швеция е на най-високо място по неравенство в богатството?

Швеция често е описвана като модел за социално равенство в много области, но разпределението на богатството ѝ е сред най-неравномерните в Европа.

Д-р Лиза Пелинг, ръководител на базирания в Стокхолм мозъчен тръст Arena Idé, предложи няколко причини за това. Те включват премахването на редица данъци върху богатството през последните десетилетия. Швеция също така няма данък върху наследството, подаръците или собствеността.

Посочвайки много ниските данъци върху компаниите, Пелинг обясни, че това създава много „възможности богатите хора да станат още по-богати“.

Най-богатите 5%: Колко притежават?

Дялът на богатството на най-богатите 5% от населението е друг добър индикатор за разпределението на богатството. Сред 20 държави този дял варира от 30,8% в Малта до 54% ​​в Латвия през първото тримесечие на 2025 г., според ЕЦБ.

Освен Малта, Кипър (31,4%), Нидерландия (32,8%), Гърция (33%) и Словакия (34,4%) отчитат най-ниско неравенство в богатството.

За разлика от това, след Латвия, Австрия (53,1%) и Литва (51,7%) имат най-високи дялове, като най-богатите 5% държат повече от половината от общото нетно богатство на домакинствата.

Най-богатите 10% държат над 60% в Германия и Италия. Класацията е като цяло сходна за най-богатите 10% от обществата, само с леки промени, вариращи от 42,7% в Малта до 64% ​​в Латвия и Австрия.

Делът, държан от най-богатите 10%, е под 50% в Словакия (44,1%), Кипър (44,8%), Гърция (45,4%), Нидерландия (46,2%) и Ирландия (48,6%).

Освен Латвия и Австрия, Германия (60,5%) и Италия (60,3%) са другите две страни, където най-богатите 10% от населението също държат над 60% от нетното богатство.

Тази цифра възлиза на 54,8% във Франция и 53,4% в Испания.

