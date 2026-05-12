eBay отхвърли офертата за придобиване от GameStop за 56 млрд. долара

Предложението ѝ оценяваше eBay на 125 долара за акция

eBay съобщи, че е отхвърлила офертата за придобиване на стойност 56 милиарда долара от страна на търговеца на видеоигри GameStop, определяйки нежеланото предложение като „нито надеждно, нито привлекателно“, пише БГНЕС.

„Управителният съвет на eBay е убеден, че компанията, под ръководството на настоящия мениджърски екип, е в отлична позиция да продължи да постига устойчив растеж, да действа дисциплинирано и да осигурява дългосрочна стойност за нашите акционери“, заяви председателят на съвета Пол Преслър.

GameStop, добре позната сред американските геймъри, но много по-малка компания от eBay, направи офертата си за сделка с акции и пари в брой в началото на май, предаде АФП.

Анализаторите бързо изразиха съмнения, че тя ще бъде в състояние да финансира сделката, въпреки че нейният главен изпълнителен директор Райън Коен каза в телевизионно интервю, че „имаме възможността да емитираме акции, за да сключим сделката“.

GameStop разполага с налични активи на стойност около 9,4 милиарда долара и съобщи, че е получила писмо за ангажимент от канадската инвестиционна компания TD Securities за финансиране в размер на 20 милиарда долара.

Предложението ѝ оценяваше eBay на 125 долара за акция, но в знак, че инвеститорите са скептични относно успеха ѝ, акциите на eBay затвориха на 11 май на индекса Nasdaq Composite на цена от едва 108,13 долара.

„Ние изострихме стратегическия си фокус, укрепихме изпълнението, подобрихме пазара и опита на продавачите и последователно връщахме капитал на акционерите“, заяви Преслър.