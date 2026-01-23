Не летете до Дубай, ако не знаете тези правила

Незнанието на правилата не се приема като основание за освобождаване от отговорност

Една на пръв поглед дребна небрежност при опаковането на багажа може да доведе до сериозни последици при пътуване до Дубай – от глоби и конфискация до задържане и депортиране. Митническите правила в Обединените арабски емирства са сред най-строгите в света и се прилагат без изключения.

При пристигане на международното летище в Дубай пътниците преминават през два коридора – зелен и червен, пише Roafly. Зеленият коридор е предназначен за лица, които не носят стоки за деклариране и са в рамките на разрешените лимити. Червеният коридор е задължителен за пътници, които пренасят по-големи количества стоки или предмети с ограничен режим. Изборът на зелен коридор при наличие на забранени или недекларирани вещи се счита за нарушение, независимо от това дали пътникът е бил запознат с правилата.

Сред най-честите проблеми за туристите са лекарствата. В ОАЕ редица медикаменти, които са свободно достъпни в Европа и САЩ, попадат в категорията на контролираните вещества. Лекарства, съдържащи кодеин, трамадол, диазепам, алпразолам и други психотропни съставки, не могат да се внасят без предварително одобрение от Министерството на здравеопазването на страната. За лекарства с рецепта е необходимо представяне на валиден медицински документ, а медикаментите трябва да са в оригиналната си опаковка. Туристите имат право да носят количество, съответстващо на до три месеца лечение.

Строго забранени за внос са всички видове наркотици, включително и в минимални количества. В списъка на забранените стоки попадат също макови семена – дори когато са част от хранителни продукти, както и бетелови листа, разпространени в някои азиатски държави.

Позволени са лични подаръци на стойност до 3000 дирхама. Пренасянето на пари в брой или злато е разрешено, но суми над 60 000 дирхама подлежат на задължително деклариране.

Електронните цигари и течности за вейпинг са разрешени за лична употреба, но използването им е позволено само в обозначени зони. Нарушенията на тези правила могат да доведат до сериозни глоби.

Митническите власти в Дубай напомнят, че отговорността за съдържанието на багажа е изцяло на пътника. Незнанието на правилата не се приема като основание за освобождаване от отговорност.

