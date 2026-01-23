BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
Последвайте ни
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
Свят Не летете до Дубай, ако не знаете тези правила

Не летете до Дубай, ако не знаете тези правила

bTV Бизнес екип

Незнанието на правилата не се приема като основание за освобождаване от отговорност

Една на пръв поглед дребна небрежност при опаковането на багажа може да доведе до сериозни последици при пътуване до Дубай – от глоби и конфискация до задържане и депортиране. Митническите правила в Обединените арабски емирства са сред най-строгите в света и се прилагат без изключения.

При пристигане на международното летище в Дубай пътниците преминават през два коридора – зелен и червен, пише Roafly. Зеленият коридор е предназначен за лица, които не носят стоки за деклариране и са в рамките на разрешените лимити. Червеният коридор е задължителен за пътници, които пренасят по-големи количества стоки или предмети с ограничен режим. Изборът на зелен коридор при наличие на забранени или недекларирани вещи се счита за нарушение, независимо от това дали пътникът е бил запознат с правилата.

България е на първо място по износ на черен хайвер в Европа

Сред най-честите проблеми за туристите са лекарствата. В ОАЕ редица медикаменти, които са свободно достъпни в Европа и САЩ, попадат в категорията на контролираните вещества. Лекарства, съдържащи кодеин, трамадол, диазепам, алпразолам и други психотропни съставки, не могат да се внасят без предварително одобрение от Министерството на здравеопазването на страната. За лекарства с рецепта е необходимо представяне на валиден медицински документ, а медикаментите трябва да са в оригиналната си опаковка. Туристите имат право да носят количество, съответстващо на до три месеца лечение.

Строго забранени за внос са всички видове наркотици, включително и в минимални количества. В списъка на забранените стоки попадат също макови семена – дори когато са част от хранителни продукти, както и бетелови листа, разпространени в някои азиатски държави

Сделката за TikTok в САЩ приключи: Какво се променя?

Позволени са лични подаръци на стойност до 3000 дирхама. Пренасянето на пари в брой или злато е разрешено, но суми над 60 000 дирхама подлежат на задължително деклариране.

Електронните цигари и течности за вейпинг са разрешени за лична употреба, но използването им е позволено само в обозначени зони. Нарушенията на тези правила могат да доведат до сериозни глоби.

Митническите власти в Дубай напомнят, че отговорността за съдържанието на багажа е изцяло на пътника. Незнанието на правилата не се приема като основание за освобождаване от отговорност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата