Свят „Не искаме музиката ни да убива“: Изпълнители напуснаха Spotify заради инвестиции във военни технологии

„Не искаме музиката ни да убива“: Изпълнители напуснаха Spotify заради инвестиции във военни технологии

bTV Бизнес екип

Те призоваха феновете си да прекратят абонаментите си за Spotify

Няколко изпълнители, сред които King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof и Xiu Xiu, обявиха, че свалят музиката си от Spotify в знак на протест срещу инвестициите на изпълнителния директор на платформата Даниел Ек в компания за военни технологии, базирани на изкуствен интелект, предаде Euronews.

Ек, съосновател на инвестиционната компания Prima Materia, е направил значителни инвестиции в германската фирма Helsing, която разработва технологии с изкуствен интелект за нуждите на военната индустрия, включително дронове.

ChatGPT поставя български град в ТОП 3 на най-изгодните за кратка ваканция

Според информация на Financial Times, Prima Materia е водещият инвеститор в последния рунд на финансиране на Helsing на стойност 600 милиона евро. Изданието отбелязва още, че компанията на Ек е подкрепяла Helsing още преди руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Новината предизвика остър отзвук сред музиканти, които заявиха, че не желаят повече да бъдат свързвани с платформа, чиито печалби се насочват към разработване на оръжия.

Групата King Gizzard & the Lizard Wizard, известна с хитове като "Work This Time" и "Robot Stop", е премахнала почти цялата си музика от Spotify, като е оставила само няколко издания поради съществуващи лицензионни споразумения.

Кой сключи по-добра търговска сделка със САЩ – ЕС или Великобритания?

И други изпълнители предприеха подобни действия. Американската група Deerhoof публикува изявление, в което заявява, че не желае тяхната „музика да убива хора“, като определя Spotify като „измама за добив на лични данни“.

Рок групата Xiu Xiu също отправи остра критика към платформата, наричайки я „портал към апокалипсиса“ и призова феновете си да прекратят абонаментите си за Spotify.

