Кой сключи по-добра търговска сделка със САЩ – ЕС или Великобритания?

ЕК и Тръмп постигнаха споразумение на 27 юли, а с Великобритания договореността беше на 8 май

Европейската комисия и администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп постигнаха политическо споразумение на 27 юли в Шотландия, с което се слага край на търговското напрежение, започнало през март. Сделката, влязла в сила на 7 август, предвижда единна тарифа от 15 % за всички стоки от ЕС, докато преговорите за изключения продължават, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Великобритания подписа своята договореност на 8 май. Тогава беше фиксирана ставка от 10 % за британските стоки, влизащи на американския пазар.

Какъв е номиналният процент – и какво се крие зад него?

„15 % е най-доброто възможно третиране“, заяви тази седмица високопоставен представител на ЕС. По думите му, за разлика от британската договорка, европейската ставка включва вече прилаганите мита по режима на най-облагодетелстваната нация (MFN).

Снимка: iStock

Говорителят на Комисията Олоф Гил поясни: „За разлика от други търговски партньори на САЩ, този 15-процентен таван включва действащите ставки по MFN, което изключва натрупването над 15 %.“ При средна ставка от 4,8 % за внос в САЩ преди новата политика, ефективната тежест за европейските стоки се доближава до британските 10 %.

Хранителен сектор

„Сиренето е важен продукт както за ЕС, така и за Обединеното кралство“, отбеляза същият представител. В ЕС то ще се облага с договорените 15 %, докато за британските доставчици формулата е 10 % плюс действащото MFN мито от 14,9 % – общо 24,9 %.

Автомобили

Според Комисията автомобилите от ЕС попадат под тавана от 15 % без количествени ограничения. В момента обаче САЩ все още облагат европейските автомобили с 25 %, тъй като договорената ставка не е въведена на практика. Британското споразумение предвижда ставка от 10 % само до квота от 100 000 автомобила годишно и над този праг се активира мито от 25 %.

