×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Последвайте ни
Свят Наша съседка пуска още дизел от резервите и удължава забраната за износ

bTV Бизнес екип

Задължителните резерви от петрол и петролни продукти са увеличени през последните четири години

Правителството на Сърбия е решило да пусне на пазара допълнителни 30 000 тона дизелово гориво от държавните резерви, с което общото количество, предоставено на петролните компании, достига 65 000 тона. Това съобщи министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предава БГНЕС. 

Снимка: bTV

„Взехме решение също така да удължим забраната за износ на петрол и петролни продукти за задвижване на двигатели с още един месец – до края на юни. Ограничението обхваща износа на дизел, бензин и суров петрол чрез всички видове транспорт. Удължаваме тази мярка като допълнителна защита за снабдяването на вътрешния пазар в условия на глобални сътресения и повишаване на цените на петрола. Освен това акцизите бяха намалени с 25%“, посочи министърът.

По думите ѝ ситуацията на световния пазар става все по-сложна и предизвикателна, без ясни сигнали колко дълго ще продължат тези сътресения, което оказва сериозен натиск върху икономиката.

Милиардер пусна бензин по 1 долар за литър, но има уловка

„Мерките, които предприемаме, за да защитим гражданите, не са лесни за държавата, тъй като водят до значително намаляване на бюджетните приходи и увеличаване на разходите. Въпреки това реагирахме навреме и се гордея, че вече два месеца успешно предпазваме гражданите и бизнеса от рязко поскъпване на горивата“, подчерта Джедович Ханданович.

Тя добави, че задължителните резерви от петрол и петролни продукти са увеличени през последните четири години от 31 на 55 дни среднодневно потребление. От 2022 г. насам запасите от евродизел са удвоени, а тези на бензин също са увеличени двойно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Вижте още автори
