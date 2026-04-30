Наша съседка пуска още дизел от резервите и удължава забраната за износ

Задължителните резерви от петрол и петролни продукти са увеличени през последните четири години

Правителството на Сърбия е решило да пусне на пазара допълнителни 30 000 тона дизелово гориво от държавните резерви, с което общото количество, предоставено на петролните компании, достига 65 000 тона. Това съобщи министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предава БГНЕС.

Снимка: bTV

„Взехме решение също така да удължим забраната за износ на петрол и петролни продукти за задвижване на двигатели с още един месец – до края на юни. Ограничението обхваща износа на дизел, бензин и суров петрол чрез всички видове транспорт. Удължаваме тази мярка като допълнителна защита за снабдяването на вътрешния пазар в условия на глобални сътресения и повишаване на цените на петрола. Освен това акцизите бяха намалени с 25%“, посочи министърът.

По думите ѝ ситуацията на световния пазар става все по-сложна и предизвикателна, без ясни сигнали колко дълго ще продължат тези сътресения, което оказва сериозен натиск върху икономиката.

„Мерките, които предприемаме, за да защитим гражданите, не са лесни за държавата, тъй като водят до значително намаляване на бюджетните приходи и увеличаване на разходите. Въпреки това реагирахме навреме и се гордея, че вече два месеца успешно предпазваме гражданите и бизнеса от рязко поскъпване на горивата“, подчерта Джедович Ханданович.

Тя добави, че задължителните резерви от петрол и петролни продукти са увеличени през последните четири години от 31 на 55 дни среднодневно потребление. От 2022 г. насам запасите от евродизел са удвоени, а тези на бензин също са увеличени двойно.