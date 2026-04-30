Недвижими имоти Нова измама в Гърция: Фалшиви брокери мамят с имоти на Халкидики

bTV Бизнес екип

Когато се появят заинтересовани купувачи, измамниците създават усещане за спешност

Нов вид „бизнес“ набира скорост напоследък на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, където чуждестранни измамници, основно от балканските страни, се представят за брокери или дори за собственици на недвижими имоти, с които всъщност нямат никаква връзка, съобщава местният информационен портал voria.gr, цитира БТА. 

Те без притеснение предлагат тези имоти за продажба в социалните мрежи в своите държави, разчитайки да привлекат заинтересовани купувачи, които да попаднат в капана им. В същото време реалните собственици остават шокирани и се опитват да установят кой предлага имотите им, без те да имат каквато и да е информация за това.

Според сайта напоследък това явление се разраства значително и буди тревога сред истинските брокери на Халкидическия полуостров, които отбелязват, че нелегалното посредничество се разширява и в съседни на Гърция държави. Обикновено в схемата участват хора, които познават района и разполагат с информация за предлаганите за продажба имоти.

Понякога измамниците избират имоти със сложна собственост, например такива с много наследници, което затруднява установяването на реалните притежатели. Източници, запознати с проблема, са посочили пред voria.gr, че в много случаи фалшивите посредници първоначално се представят като потенциални купувачи – посещават имота, правят снимки и след това си тръгват с обяснението, че „ще помислят“. Впоследствие се представят за брокери, без да имат необходимото законово споразумение със собствениците, и публикуват обяви със снимките в различни групи.

Когато се появят заинтересовани купувачи, измамниците създават усещане за спешност, твърдейки, че има много кандидати и че цената е изключително изгодна, за да не оставят време за проверка на документите. Те настояват за възможно най-голямо капаро, след което изчезват. В някои случаи измамниците успяват да се сдобият и с ключове за имотите чрез ремонтни компании, след което се представят пред свои сънародници като собственици.

В публикацията се препоръчва на потенциалните купувачи винаги да възлагат на адвокат проверка на документите за собственост в имотния регистър, да изискват доказателства, че посредникът е сертифициран и вписан в съответната професионална камара, както и никога да не дават капаро в брой, а да извършват плащанията само по банков път.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

